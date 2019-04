Celaá: se agotan las palabras en contra del machismo pero no desfalleceremos

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha lamentado este viernes el último crimen machista, ocurrido en Tenerife, y ha asegurado que se agotan las palabras de condena contra esta "terrible lacra" pero que el Ejecutivo no va a desfallecer para erradicarla.

De esta manera se ha expresado Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recordado que en ese crimen una madre y su hijo fueron asesinados "de una manera atroz", con lo que ya son 18 las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año.

El niño supone el primer menor víctima mortal de la violencia de género en estos primeros meses de 2019.

"Se nos agotan las palabras de condena ante hechos así, pero no vamos a desfallecer, ni una más. Las mujeres no están solas, las familias de cada una de las víctimas no están solas, tenemos que parar este machismo inútil y desgarrador", ha subrayado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación.

Fue el pasado miércoles cuando la Guardia Civil encontró los cuerpos sin vida de la mujer y del menor a los que se buscaba desde el día anterior en la zona alta de Adeje.

La búsqueda de las víctimas se inició tras aparecer deambulando por la zona en la tarde de ayer el otro hijo de la pareja, de 6 años, tras lo cual su padre fue detenido en su domicilio.