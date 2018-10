Cecilia Suárez, Paulina de la Mora en La Casa de las Flores, desvela sus raíces españolas

MADRID, 18 (CHANCE)

Después del absoluto fenómeno que supuso su papel en La Casa de las Flores como Paulina de la Mora y su peculiar forma de hablar con la que ha conquistado el mundo entero, la actriz Cecilia Suárez se encuentra de visita en nuestro país recibiendo anoche uno de los premios de la revista Harper's Bazar de la mano de la veterana actriz, Carmen Maura.

Cecilia solo tiene palabras de admiración y cariño para su compañera. Además nos ha confesado sus raíces españolas y sus planes de disfrutar de la capital, reencontrándose con amigos y compañeros como Paco León. Pero sobre todo Cecilia ha expresado su felicidad tras anunciarse la confirmación de la segunda y tercera temporada de la serie dirigida por Manolo Caro, explicándonos la relación con su aclamado personaje.

CHANCE: No sabes las ganas que había de tenerte en este país.

Cecilia Suárez: Qué lindo, muchas gracias, estoy muy feliz, muy contenta y muy honrada de estar aquí, de estar aquí esta noche. Feliz.

CH: ¿Cómo recibes este premio?

C.S: Emocionada, más allá de una amiga, Carmen es una actriz a la que yo admiraba antes de ser actriz y para mí es un sueño recibirlo de manos de ella. Un sueño, es una actriz que nos ha impactado a muchos y es una joya lo que ustedes tienen en esa actriz.

CH: No es la primera vez que vienes a España.

C.S: No, por supuesto que no. Me encanta. Lo que sí me pasa es que cada vez que regreso corroboro lo precioso que es Madrid.

CH: Pero es la primera vez que vienes después del boom internacional de La Casa de las Flores.

C.S: Algo, pero bueno, como siempre encontrándonos con amigos, con gente muy querida, con colegas muy queridos y respetados así que disfrutando, la comida un poco de más, pasándola súper lindo aquí.

CH: Has hecho muy buenas migas con Paco León durante el rodaje.

C.S: En realidad nos vimos hoy para comer pero él está en la locura y nos veremos más adelante seguramente, en México seguro.

CH: Esta semana hemos tenido una noticia maravillosa para los millones de fans de este proyecto, segunda y tercera temporada.

C.S: Todos estábamos cruzando los dedos y estamos muy contentos de anunciarlo, muy contentos de que siga la historia y de que sean dos y tres. Felices.

CH: Nos decía Carmen Maura que todo el mundo le pregunta por ti.

C.S: Soy un poco su hija, en la peli y también un poco en la vida real. Me escribió para comentarme si en realidad yo hablaba así, me dio mucha risa, me encantó. Creo que a ella también le divierte, ha sido lindísimo.

CH: Cuando te vio no estaba segura de que eras tú.

C.S: Carmen es lo máximo, qué chistoso, me da mucha risa eso.

CH: ¿Te apetece quedarte aquí una temporada?

C.S: Me encanta además hay una raíz mía de aquí por parte de mi padre, por parte de mi abuelo que era de aquí y la verdad es que es una raíz que nunca hemos explorado a fondo y que a mí me encantará en un momento dado darme el tiempo para hacerlo.

CH: Algún director o actor con el que te gustaría trabajar.

C.S: Con muchísimos pero eso siempre me lo guardo para mí porque si no, no se cumple.

CH: Cuándo un actor tiene un éxito tan grande, ¿A veces corre el riesgo de acabar cogiéndole un poco de manía?

C.S: No porque para mí fortuna Netflix ha emitido la fabulosa recomendación de solo hablar como el personaje dentro del set o de la historia y eso me ha resguardado de alguna forma, lo agradezco mucho. Me parece muy sabio guardar esa magia para la serie. Creo que afortunadamente me toca vivir esto en un momento de madurez y que llevo trabajando de hace muchos años.

CH: ¿Te impresiona que aquí tu trabajo haya tenido este boom?

C.S: Absolutamente, esa es la magia de Netflix, además va como pólvora, no es como otros proyectos en los que tienes que esperar a que llegue a las salas, Netflix es pólvora, es inmediato y es sorprendente el poder que tiene.

CH: ¿Qué tienes en mente ahora?

C.S: Gozar la noche por lo pronto y disfrutar España. Después volver al trabajo que tenemos una presentación de una película la semana que viene.