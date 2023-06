CEAR advierte de que entre 70.000 y 80.000 refugiados se quedan fuera del sistema de asilo esperando cita

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha advertido este lunes de que los datos sobre protección internacional que se ofrecen desde los estamentos oficiales "no son reales" ya que en estos no se incluye que entre 70.000 y 80.000 refugiados no acceden al sistema esperando una cita para pedir protección en el país. En este sentido, han denunciado que el tiempo medio de espera para formalizar este proceso, que por ley debe ser de entre 3 y 6 días, no baja de los seis meses.

En rueda de prensa, la directora general de la entidad, Estrella Galán, ha explicado las "luces y sombras" que ha protagonizado España en esta materia, acogiendo a los desplazados por la guerra en Ucrania o reasentando a los sirios afectados por el terremoto de Turquía "con agilidad sorprendente" y con un sistema de "calidad extraordinario"; mientras protagoniza también tragedias en su frontera sur como el salto a la valla ocurrido el 24 de junio de 2022, en donde se contabilizaron unas 40 muertes de migrantes "que siguen sin verdad, reparación y justicia".

Galán ha criticado, también, que aunque la concesión de protección en el país haya aumentado tres puntos porcentuales en 2022, con respecto a 2021, hasta alcanzar el 16,4% de las solicitudes, este porcentaje es muy inferior a los que manejas con otros países del entorno de España. La media de reconocimiento en la UE en este sentido es de un 38,5%.

En este sentido, ha precisado que son 188.000 las personas que han solicitado asilo en el país el año pasado, pero para la directora general de CEAR esta cifra debería ser superior, ya que no cuenta con las personas que no pueden acceder a la administración para pedir protección porque están a la espera de conseguir su cita. De este modo, esas 188.000 podrían alcanzar, según Galán, las 250.000.