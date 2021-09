CCOO reclama 80.300 docentes para cumplir las ratios de 20 alumnos

CCOO considera que harían falta 80.323 profesores para poder cumplir este curso las ratios de 20 alumnos por docente necesarios para mejorar la equidad y la calidad educativa, con un coste de unos 3.2141 millones de euros, y ha denunciado que la privatizacion avanza "como un cohete en las etapas no obligatorias".

Así lo han dicho este lunes en rueda de prensa el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el responsable de Educación del sindicato, Paco García, en la presentación del informe "Algunos retos del sistema educativo público. Inicio del curso 2021-2022".

CCOO ha denunciado que las comunidades han prescindido de 11.884 profesores de refuerzo contratados el curso pasado por la pandemia, pasando de 33.323 a 21.439, lo que supone un 35.66 % menos y varía mucho por comunidades, lo que "tiene el riesgo de desequilibrar el sistema educativo en España", según Sordo.

Así, Murcia ha eliminado el 100 % de los 1.200 profesores extras contratados el pasado curso, Madrid ha prescindido del 71,3 % (5.277 menos), Andalucía cuenta con un 58,9 % menos (2.686) y Cantabria con un descenso de 45,7 % (92).

Sin embargo, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco y La Rioja mantienen las plantillas de refuerzo del curso pasado.

"Se vuelve a los ratios por aula anteriores a la pandemia, lo que es una mala decisión", ha criticado el responsable de CCOO, quien ha lamentado que "aunque se sigue dotando de recursos a las autonomías para Educación, se han flexibilizado aún más las exigencias sobre el destino de su uso".

CCOO valora en 9.000 millones de euros la cantidad necesaria para poner en marcha sus demandas en pro de la calidad del sistema educativo público, la misma cifra que se ha retraído en Educación desde 2010, y que supondría un 0,7 % del PIB.

La inversión en Educación se sitúa en un 4,23 % del PIB y el Gobierno se ha compometido a elevarla hasta el 5,5 %, ha detallado García, quien ha explicado que si se suma su demanda al 4,3 % actual dedicado a este sector, "se recuperarían los niveles de inversión de 2009", por lo que el sindicato no está pidiendo "nada descabellado".

García ha expresado su decepción con la "falta de ambición" de la Conferencia Sectorial de Educación con la reducción de las ratios tras los "buenos resultados del curso anterior", que supusieron una disminución media de 1,5 estudiantes por grupo en Infantil, 1,74 en Primaria y 2,24 en Secundaria.

Tras recordar que hay 145.412 interinos trabajando en Educación, ha calificado de "muy preocupante" la temporalidad en el sector, que habría que habría que reducir del 29,1 % actual al 8 % pactado con el Gobierno y ha reclamado la convocatoria de 125.689 plazas de profesores.

En este sentido, ha indicado que en la oposciones de 2021, a las que se presentaron 215.481 candidatos para 28,226 plazas convocadas, quedaron desiertas 3.816, lo que supone un 14 % de la oferta.

Y de ese 14 % vacante, un 23 % eran profesores de FP, ha advertido Sordo, al subrayar la falta de plazas públicas en España para esta formación cuando se dice que "es una apuesta de país".

También defiende CCOO la universalidad y gratuidad de la etapa de 0 a 3 años y de 16 a 18, y ha criticado la "corriente privatizadora de la enseñanza pública vivida durante los 10 últimos años".

En este sentido, Sordo ha acusado al Gobierno de actuar "con ciertas flaquezas a la hora de implementar la LOMLOE" y a "la derecha política y la concertada de sobreactuar".

"El modelo concertado no puede ser beneficiario de recursos públicos, mientras en la práctica promuevan sistemas que segreguen el alumnado. No reforzar la escuela pública por una especie de política de paz concertada no puede ser la marca de la educación en nuestro país", ha asegurado el secretario general de CCOO.