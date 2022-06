CCOO protesta hoy frente al Congreso para que la Ley de Ciencia "garantice" derechos del personal de investigación

Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado para este jueves 23 de junio una concentración frente al Congreso de los Diputados contra la Ley de la Ciencia, coincidiendo con la votación en el Pleno de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

El sindicato critica que "la mayor parte" de las enmiendas destinadas a mejorar las condiciones laborales del personal de investigación resultaron rechazadas el pasado 8 de junio en la Comisión de Ciencia del Congreso, cuando se votó el dictamen del proyecto de modificación de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para CCOO este escenario "resulta inconcebible" ya que no entiende "esta negativa a introducir cambios después de meses escuchando a los grupos parlamentarios apoyar la necesidad de alcanzar un pacto estatal por la Ciencia y destacar la importancia de la investigación para abordar los desafíos del país y del planeta".

El sindicato valora "muy positivamente" algunas de las modificaciones que ha conseguido introducir mediante el diálogo social en el texto, como la indemnización por finalización de contrato para los contratos predoctorales y posdoctorales, el reconocimiento de toda la labor investigadora, dentro y fuera de los OPIs, como méritos en los quinquenios, y los contratos indefinidos asociados a líneas o grupos de investigación, que llegan de la mano de la Reforma Laboral.

Entre los elementos para los que considera que la norma es "insuficiente", CCOO cree que el elemento "más grave" es el "mantenimiento de la precariedad, al permitir la contratación temporal con fondos europeos competitivos". "La fuente más importante de financiación del sistema, la más competitiva, la que consiguen los grupos de investigación más avanzados, puede usarse para saltarse la Reforma Laboral y mantener al personal de la investigación en el limbo de la precariedad", apunta.

También advierte de que más de la mitad del personal de investigación - personal técnico y de gestión-, sigue sin carrera profesional, un personal esencial en investigación que, a su juicio, "una vez más es ignorado".

Asimismo, el sindicato apunta que el personal predoctoral "continúa con salarios irrisorios, a veces muy cerca del SMI"; el personal postdoctoral "sufre unas condiciones salariales que dependen de la institución que los contrate, al no estar regulado por un Estatuto de Personal Postdoctoral"; o que "no se apuesta por el retorno del talento emigrado, al no permitir que cualquier postdoc con experiencia pueda solicitar el certificado R3".

"La financiación plurianual y sostenida para el sector público de la investigación sigue siendo un sueño, supeditado a las leyes presupuestarias", concluye el sindicato.