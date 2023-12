CC.OO propone realizar un test para evaluar el impacto de la soledad no deseada

Presenta el Observatorio Social de las Personas Mayores 2023 y pide una estadística actualizada y fiable sobre el maltrato al colectivo

El Observatorio Social de las Personas Mayores 2023, informe elaborado por Comisiones Obreras (CC.OO.), propone la realización de un test de soledad para evaluar el impacto de la soledad no deseada en las personas mayores.

El informe, recogido por Europa Press, recuerda que la soledad no deseada "se ha relacionado con una reducción de la esperanza de vida y de los años de vida saludable". Por ello, considera que es necesario, por un lado, mejorar el conocimiento con definiciones acordadas y datos oficiales para conocer tanto la prevalencia de esta situación como los colectivos de mayor riesgo; y, por otro, plantear estrategias y actuaciones para afrontarla.

Las medidas, a su juicio, han de tener una visión de largo recorrido, que vayan más allá de las que por el momento se están impulsando, como teleasistencia, cursos para mayores o programas específicos del IMSERSO. El documento considera interesante impulsar iniciativas, que deberían contar con financiación específica, que incorporen de manera transversal una perspectiva que estudie el impacto de las iniciativas, normativas o políticas públicas en la soledad no deseada.

Para Comisiones Obreras, la coordinación entre sistemas, y en especial entre el sanitario y el de servicios sociales, "es crucial, no solo en la detección de la soledad no deseada sino también en el acceso a los recursos disponibles". El sindicato considera imprescindible diseñar un Plan Nacional contra la soledad no deseada, que incluya medidas específicas y presupuesto suficiente, que garantice la protección de las personas mayores en toda España, y especialmente en la llamada "vaciada", donde las personas mayores "se encuentran mucho más desamparadas".

EL MALTRATO A LOS MAYORES, UN ASUNTO "DESATENDIDO"

El Observatorio Social de las Personas Mayores también recoge el problema que supone el maltratato y advierte de que es "un asunto ignorado o al menos desatendido", por lo que reclama que sea "una prioridad de salud pública".

"Se trata de una problemática invisibilizada, dado que las personas mayores parecen denunciar en menor medida estas situaciones y una falta de fuentes estadísticas oficiales que permitan un análisis riguroso", denuncia.

En este sentido, el documento alerta de que los "pocos" estudios que se han llevado a cabo apuntan a que "existe una infravaloración de la magnitud del problema, a que un porcentaje significativo se relacionaría con violencia de género y a que cabe esperar un empeoramiento de la situación".

Por ello, exige que desde el Gobierno central y las comunidades autónomas se elabore una estadística "actualizada, completa y fiable" que ofrezca información acerca de los casos de maltrato a las personas mayores, su alcance y tipos, desglosados por el entorno en que se producen y teniendo en cuenta el enfoque de género y las situaciones de discapacidad o dependencia.

También incide en la necesidad de acabar con "maltrato institucional" hacia las personas mayores, que sería aquel que ejercen las administraciones públicas cuando no aportan los recursos necesarios para que las personas mayores tengan una vida digna. Para ello, agrega que es imprescindible disponer de mayores recursos para evitar los casos de maltrato a las personas mayores.

Una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores podría, según recoge el texto, ser un marco que ayude a garantizar un envejecimiento digno, activo y la participación de las personas mayores en todos los ámbitos de la sociedad.

OPORTUNIDADES QUE OFRECE LA DIGITALIZACIÓN PARA LOS MAYORES

En un contexto global de cambio tecnológico, la digitalización puede ofrecer grandes oportunidades a las personas mayores. Así, el informe destaca que las personas mayores cada vez tienen más recursos para hacer uso de las herramientas digitales, pero advierte de que estas capacidades "no son homogéneas y son muy dispares en las distintas franjas de edad".

Precisamente, subraya que existen dificultades manifiestas por parte de las personas mayores, más acusadas en las de más edad, para hacer uso de manera eficaz de las oportunidades que podría implicar y no pueden obviarse los riesgos que entraña el uso de las nuevas tecnologías, ligados especialmente al aislamiento social.

El Observatorio Social de las Personas Mayores aplaude que el sistema de atención a la dependencia "ha vivido un fuerte impulso en los últimos años, una evolución que se ha materializado en un incremento de la financiación estatal del mismo".

Los objetivos de dicho impulso (el Plan de Choque) han sido, por un lado, reducir las listas de espera y los tiempos de tramitación, y por otro, a la vez que asegurar las condiciones laborales de las personas trabajadoras, como condición para asegurar la calidad de la atención mediante la provisión de servicios profesionales.

No obstante, el documento hace hincapié en que el sistema de atención a la dependencia "precisa de avanzar en el seguimiento y la coordinación". Por un lado, cree que es necesario realizar un seguimiento del Plan de Choque para conocer la implantación efectiva del incremento de la intensidad de las prestaciones acordadas en el mismo, especialmente de las relacionadas con el servicio de ayuda a domicilio.

Por otro, es necesario impulsar un marco de coordinación sociosanitaria que garantice la atención integral de las personas en situación de dependencia.

"La prolongación de la vida representa un importante desafío para el sistema sanitario. En los próximos años y décadas, la atención primaria y la geriátrica, se van a colocar en un lugar prioritario de atención médica en el seguimiento y tratamiento de la salud de las personas mayores, por lo que las carencias que se han hecho llamativamente manifiestas en los últimos años deben atajarse y mediante una apuesta firme para dotarla de recursos", señala el estudio.

En materia de pensiones, el documento remarca los elementos que caracterizan el modelo español, la solidaridad y el carácter intergeneracional, en el que las aportaciones de las personas trabajadoras garantizan el 80% del gasto del sistema. En este sentido, recuerda que en España existen 9,5 millones de personas pensionistas, siendo la mayor parte de las presiones de carácter contributivo.

Sin embargo, precisa que la brecha de género "es uno de los principales ejes de desigualdad que se trasladan del mercado de trabajo al sistema de pensiones". Así, explica que en el propio sistema de pensiones se identifican dos ámbitos en los que opera la brecha de género: en la pensión propia (menor proporción de pensiones propias en las mujeres) y la pensión más baja (menor cuantía de las pensiones).

Por ello, insta a, desde la perspectiva sindical, trabajar en ambos ámbitos, abordando en las causas laborales y sociales de las brechas, por un lado, y en su impacto sobre las prestaciones, por otro.

El sistema de pensiones, según subraya, se dota de mecanismos de flexibilidad para garantizar la existencia de pensiones a las personas que tengan distintas trayectorias laborales, posibilitando diversas modalidades de jubilación.

"La revalorización de las pensiones ligada a la inflación es una cuestión de justicia social que, además, despliega importantes efectos macroeconómicos, ha servido para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones de 9,5 millones de personas y se ha destinado, fundamentalmente, a la demandada interna de bienes y servicios de la que depende el mantenimiento y la creación de la actividad económica y el empleo", revela el informe.

En este sentido, el Observatorio Social de Personas Mayores dice que garantizar la suficiencia de las pensiones "es un elemento clave para asegurar que el sistema de pensiones cumpla con el objetivo de asegurar condiciones de vida dignas".