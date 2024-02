CCOO pide al Gobierno que apruebe "cuanto antes" el Estatuto del Becario: "Ya no tiene excusas"

CCOO ha pedido al Gobierno que apruebe "cuanto antes" el Estatuto del Becario que ya fue "pactado" con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la pasada legislatura, y ha dicho que ya no tienen "excusas".

"Sobre el Estatuto del Becario, es que lo hemos dicho yo creo que ya en todos los tiempos verbales y casi en todos los idiomas, al Gobierno solo le queda aprobar lo que hemos pactado", ha precisado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, este miércoles, en declaraciones a los medios, tras reunirse con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.

Este es uno de los temas que han abordado en la reunión, en la que desde el sindicato han trasladado a la ministra que este Estatuto del Becario "no se puede demorar más" porque los jóvenes están "haciendo prácticas, a veces, en condiciones más que discutibles".

Si bien, Sordo ha lamentado que "no hay ninguna información" desde el Ministerio de Trabajo sobre la fecha prevista para su aprobación o sobre las razones de esta demora. "No hay ninguna información, simplemente nosotros de vez en cuando nos estamos dirigiendo al Ministerio y al Gobierno exigiendo que se cumpla el acuerdo adquirido", ha puntualizado.

Además, ha aclarado que desde CCOO no van a "renegociar" ese acuerdo y que, "si el Gobierno finalmente hace otra cosa con el estatuto del becario será bajo su propia responsabilidad y será porque lo acuerde con otras partes" como "las universidades".

En cuanto a si este estatuto contará con suficiente apoyo parlamentario, Sordo ha indicado que, antes de tenerlo en "stand by", es "mejor someterlo a la consideración de las cámaras y del Congreso de los Diputados" y "si hay partidos que se oponen" que "se lo expliquen a las personas jóvenes".

Según ha explicado el secretario de juventud de CCOO, Adrià Junyent, durante el encuentro con la ministra Sira Rego, han abordado los retos que tiene la juventud en esta legislatura en torno a tres bloques: empleo, vivienda y estatuto del becario.

En materia de empleo, le han trasladado la preocupación de la juventud por el "fraude constante en el empleo", una inquietud que han constatado tras hacer 40 asambleas por todo el territorio, en las que han participado más de 1.000 jóvenes.

Asimismo, le han expuesto la "ansiedad" que sufren los jóvenes españoles "por buscar piso, por ver los precios tan altos de las viviendas". "Comentábamos que en Madrid ya hay habitaciones por más de 1.000 euros al mes de alquiler, un sinsentido, teniendo en cuenta que el SMI está a 1.134 euros", ha precisado. También han señalado la necesidad de que los propios jóvenes participen en la ley de juventud anunciada por la propia ministra.

DISCURSO QUE ENFRENTA A MAYORES CON JÓVENES

Unai Sordo ha añadido que también han trasladado a la ministra de Juventud e Infancia la necesidad de que el Gobierno "combata un discurso que está haciendo cierta fortuna" en España y que pretende, a su juicio, "enfrentar a unas generaciones con otras", según el cual, "la garantía de los derechos de las personas de una cierta edad, por ejemplo, las personas pensionistas, se hacen en detrimento de las condiciones de vida y de los derechos de las personas jóvenes".

El secretario general de CCOO ha pedido "romper radicalmente" con este discurso porque, según ha dicho, "las personas jóvenes sufren una situación de precariedad vital y laboral, en muchas ocasiones, que absolutamente nada tienen que ver" con la "cuantía" de las pensiones sino "con las condiciones de trabajo que se les ofertan" y "con la enorme dificultad para acceder a una vivienda a un precio razonable".

Asimismo, desde CCOO han llamado a contrarrestar el "discurso sobre la meritocracia" que "viene a instalar" la idea de que "la persona joven llega a donde quiere siempre y cuando se esfuerce lo suficiente", algo que no es cierto, a su juicio, porque esto se ve limitado por "las condiciones socioeconómicas de partida de las personas jóvenes y de los niños y las niñas", empezando por la posibilidad de contar con refuerzos escolares o de recibir educación de 0 a 3 años.

En materia de empleo, también han pedido a la ministra una "mejora en la regulación del tiempo parcial" de forma "que las horas complementarias, cuando tengan una continuidad en el tiempo, se puedan incorporar a las jornadas ordinarias de los trabajadores" y han advertido del "déficit de cualificaciones profesionales".

LA VIVIENDA, UN "CEPO" PARA LOS JÓVENES

También han reclamado más "valentía" en materia de vivienda que, actualmente, es "un cepo sobre la vida autónoma de las personas jóvenes". Por ello, han reclamado al Gobierno que dé "un salto adelante en materia de promoción de viviendas de protección oficial" y "habilite a los ayuntamientos para que también puedan declarar zonas tensionadas allí donde los precios de los alquileres y las viviendas son muy altos".

"Si los ayuntamientos no juegan ahí un papel, las comunidades autónomas, una buena parte de ellas, va a boicotear la ley de vivienda y no va a declarar zonas tensionadas y no sólo se trata de construir más y de construir más VPO sino que se trata también de limitar el incremento de los precios de los alquileres sobre todo en esas zonas tensionadas", ha matizado Sordo.

Preguntado por los avales hipotecarios para jóvenes y familias con menores a cargo, aprobados este martes por el Consejo de Ministros, Unai Sordo no se ha mostrado entusiasta con la medida y considera que puede ser una "trampa de endeudamiento a muy largo plazo".

"Aquellas medidas que sirvan para fortalecer un sistema que nos parece perverso, que es el mantenimiento artificial de los precios de la vivienda mediante trampas de endeudamiento a muy largo plazo nos parece que es contraproducente, precisamente, en ese largo plazo", ha advertido.