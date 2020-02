CCOO pide a Ciencia que cambie los requisitos para conseguir sexenios para no discriminar a científicas madres

CCOO ha exigido al Ministerio de Ciencia e Innovación que modifique los méritos para conseguir sexenios científicos --evaluación de la actividad investigadora en seis años-- porque con los actuales se discrimina a las investigadoras que pasan por un proceso de maternidad.

Según denuncia el sindicato, en la última convocatoria de evaluación de la actividad investigadora publicada en el BOE el pasado 11 de diciembre de 2019, el Ministerio que dirige Pedro Duque incorporó un punto por el cual las mujeres pueden prorrogar el último sexenio vivo un año por cada permiso derivado de una maternidad, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.

No obstante, esta medida, considerada por el Ministerio "como parte de una estrategia integral para alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres", es rechazada por CCOO, que considera que sigue discriminando a las mujeres, que son la mayoría que tienen los permisos por maternidad y cuidados.

El sindicato asegura que "alargar el momento de la petición no evita la discriminación, puesto que no facilita que las mujeres puedan pedir el sexenio cuando se cumple el periodo de petición". "Dicha disposición perjudica claramente a las mujeres por ser madres, a pesar de que la Ley de la Ciencia especifica que no deben ser discriminadas --añade CCOO--. No poder pedir el sexenio cuando corresponde, no solo provoca que su salario sea menor, sino que merman considerablemente sus oportunidades en el desarrollo de su carrera académica".

Así, para evitar esta discriminación, CCOO reclama al Ministerio que se consideren los méritos en términos relativos al periodo efectivo trabajado y no en términos absolutos del periodo de cómputo de seis años. En concreto, la propuesta es disminuir en uno el número de aportaciones relevantes necesarias para la concesión del sexenio por cada maternidad.

Esta propuesta fue trasladada ya al Ministerio, a través de la Unidad de Mujeres y Ciencia, en julio del año pasado por parte de CCOO, UGT y CSIF. "El Ministerio nunca dialogó con los agentes sociales sobre esta proposición, ni tampoco informó a los sindicatos sobre su idea de ampliar el periodo del sexenio vivo en un año por permiso maternal", se queja CCOO, que destaca que no fue hasta 2016, tras el recurso interpuesto por el sindicato, cuando se permitió usar el tiempo pasado en excedencia por cuidados como tiempo computable para solicitar el sexenio.

Por el contrario, el sindicato expone que sí se ha considerado desde el principio de su puesta en marcha, en 1989, como tiempo computable de investigación el comprendido en situaciones de servicios especiales, que incluyen, entre otros, el tiempo dedicado al servicio militar o a la prestación social sustitutoria o los nombramientos de cargos políticos, que tal y como recalca CCOO, estaban en aquel momento mayoritariamente en manos de hombres.