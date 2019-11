CCOO a la Junta andaluza: "Tendrá las manos manchadas de sangre" si sigue la "agenda misógina de la extrema derecha"

El sindicato presenta su informe anual sobre mujeres víctimas y acusa a Junta de "recortar en un 50%" las políticas de protección

El sindicato CCOO ha acusado este lunes al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) de haber recortado en un 50% las partidas presupuestarias para políticas de protección a las víctimas de violencia de género, y ha avisado de que "si la Junta no se sobrepone a la agenda misógina de la extrema derecha, tendrá las manos manchadas de la sangre de las mujeres andaluzas".

Así lo ha expresado la secretaria de la Mujer de CCOO-A, Yolanda Carrasco, en una rueda de prensa en la que el sindicato ha presentado su informe anual sobre mujeres víctimas de la violencia de género, que, según explica la organización en una nota, pone en evidencia que la violencia machista, lejos de retroceder, sigue avanzando en España y en Andalucía.

De esta manera, Andalucía vuelve a ser la primera comunidad en mujeres asesinadas, con 12 víctimas en lo que va de año, según CCOO, que detalla que, de esta docena de mujeres, sólo dos habían denunciado previamente, algo que, junto al dato de que ocho de cada diez denuncias proceden de atestados policiales, indica que las mujeres "tienen miedo y los asesinos y agresores se rearman", según el sindicato.

Para CCOO, resulta "incomprensible" que el Gobierno andaluz "reduzca las partidas presupuestarias para políticas de protección a las víctimas un 50%, para políticas de igualdad un 31%; y un 29% las órdenes de protección han sido denegadas", cuando, además, "se está queriendo colar por violencia intrafamiliar lo que es un drama social", según apostilla la citada representante sindical, para quien "este cambio no es inocente", sino que "busca ocultar las cifras para así evitar que se dispongan medidas específicas y eficaces para luchar contra esta lacra".

Carrasco ha afirmado que "las mujeres víctimas de violencia de género necesitan de una red de protección que les ayude a salir de esa situación", y ha reclamado al empresariado que "favorezca y asuma su parte de responsabilidad y adopten una postura clara en favor de las víctimas". "Queremos que las empresas implanten planes de igualdad y protocolos de acoso; y fomenten la contratación indefinida entre las víctimas", ha abundado.

El sindicato ha argumentado esta afirmación con datos como que, de los 231 contratos bonificados que se han hecho en 2019, el 82% son temporales, y, de ellos, el 65% parciales. Además, la mayoría son, según explica la secretaria de la Mujer de CCOO-A, de una cualificación inferior a la que poseen las mujeres. Igualmente, "sólo se han hecho 24 contratos de sustitución".

Por su parte, la secretaria de la Mujer de CCOO en Sevilla, Eva Martínez, ha presentado el informe junto a su homóloga en Andalucía y ha aportado datos de Sevilla, provincia donde se ha registrado el 17,1% del total de las víctimas de la comunidad autónoma.

CCOO, finalmente, ha animado a sumarse a las acciones y movilizaciones previstas con motivo del 25 de noviembre --día contra la violencia de género-- en toda Andalucía.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Además, y coincidiendo con el inicio, este lunes, del juicio a la conocida como 'La Manada' por unos supuestos abusos sexuales a una joven de 21 años en la localidad cordobesa de Pozoblanco, CCOO ha pedido "una reforma del Código Penal con enfoque de género" para que no se repitan sentencias como la de Navarra o la de Manresa, de manera que, cuando no haya consentimiento se considere violación, y el estado de inconsciencia de la víctima sea un agravante y no un eximente.

Asimismo, el sindicato ha reclamado que se incluyan en el Código Penal los delitos de ciberacoso, ya que, en la actualidad, no están tipificados.