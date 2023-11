CCOO critica la "asimetría" con las becas comedor: Del 9% de niños cubiertos en Madrid al 55% en Cataluña y Canarias

Un informe del sindicato revela que el 81% de los colegios recurre a la gestión indirecta y externalizada de los comedores

Comisiones Obreras ha criticado la "asimetría" y la "gran diferencia" que hay en la cobertura de las ayudas públicas y las becas para comedores escolares que hay en España, ya que en Cataluña y las Islas Canarias, que están en el "tope de financiación", hay un 55% de usuarios cubiertos, frente a un 9% en la Comunidad de Madrid.

Así lo refleja el informe sobre el modelo de funcionamiento y empleo en los comedores escolares externalizados presentado este lunes por Comisiones Obreras, que recalca que la media de cobertura es del 35% en España.

"La Comunidad de Madrid es la que más destaca en poca sensibilidad hacia un asunto tan importante como es la alimentación de los menores. Ese 9% no cubre al colectivo social que está bajo el umbral de la pobreza, ahí hay una responsabilidad pública que cubrir y pedimos que se establezca un diálogo social para combatir la desigualdad", ha señalado el secretario general de Servicios del sindicato, José María Martínez.

En la misma línea, Martínez ha avisado de que las ayudas públicas y las becas "son muy insuficientes para atender a un colectivo que lo necesita".

Aunque debido a sus "problemas de gestión" la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso ha tenido que "no filtrar" y atender todas las solicitudes, el secretario general de Servicios de CCOO ha asegurado que "son solicitudes de familias que están por debajo del umbral de pobreza" y que la administración madrileña tiene "un presupuesto cerrado que si se agota no se amplía", por lo que "hay gente que se ha quedado fuera por falta de presupuesto". "La Comunidad de Madrid de largo es la que menos cubre y la que más población escolar infantil tiene de toda España", ha zanjado.

En este punto, ha recordado que en el caso de la Comunidad de Madrid la externalización del servicio de comedor en los colegios "ha significado que en momentos determinados el servicio lo dé Telepizza", algo que, a su juicio, "ni es calidad ni cubre las necesidades de la población infantil escolarizada".

Precisamente, ha afirmado que han tenido "muchas incidencias" antes de que las empresas pudieran incrementar los precios al tener cerrados los contratos. Así, Martínez ha destacado que ha habido "casos muy llamativos de raciones más pequeñas o alimentos de peor calidad, con mucho carbohidrato y menos proteína": "Cuando la cocina no se elabora en el centro o no es diaria genera riesgos".

CASI EL 70% DE COLEGIOS NO TIENE COCINA PROPIA

El informe revela que la gestión de comedores escolares que se está imponiendo en España es la indirecta y externalizada, ya que el 81% de los centros utiliza recurre a este modelo. Además, indica que sólo el 32% de los centros educativos tienen cocinas propias y que el 58% del servicio a comedores escolares del país "está en manos de cuatro grandes empresas".

Por otro lado, detalla que en el sector de los comedores escolares se ha rebajado la temporalidad del 35% en 2019 al 19% en la actualidad. En cuanto al tiempo parcial de los trabajadores, las ratios son muy similares al año 2019, con un 55%.

"La parcialidad en los comedores escolares tiene que ver con que los horarios de comida a los alumnos son muy cortos. El convenio garantiza una carga mínima de 2 horas", ha explicado el secretario general de Servicios de CCOO, destacando que se trata de un sector "muy feminizado" donde más del 75% de las trabajadoras son mujeres.

Asimismo, Martínez ha criticado que las empresas han dejado de contratar a las categorías mejor remuneradas, fundamentalmente a jefes de cocina y cocineros, ya que la centralización en las grandes operadoras supone que el servicio a los colegios "se da en línea fría y se suprimen muchos puestos de cocina, lo que hace que se deriven en que la carga de trabajo se haga a categorías que cobran menos y asumen funciones que antes hacían los de mayor categoría".

"Los centros escolares mayoritariamente se han ido orientando a la gestión indirecta y externalizada del servicio, por ser lo más cómodo, lo más sencillo. Es la manera de quitarse problemas de encima y trasladarlos a otros", ha dicho.

FALTA DE TRANSPARENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El sindicato también ha advertido de los problemas que tienen para recibir información debido a los diferentes modelos de gestión de los comedores escolares y asegura que las comunidades autónomas "se caracterizan por la falta de transparencia".

Respecto a las concesiones de las cafeterías de las universidades, CCOO lamenta que en la Comunidad de Madrid las personas de la universidad encargadas de contratar la actividad de la restauración "no suelen hacer el seguimiento de cómo se comportan las empresas que tienen la concesión, por lo que se adeudan nóminas, seguros social y los trabajadores se quedan en la calle". "Habría que cambiar la norma y que la empresa que deja la deuda asuma la deuda y que no quede pendiente para la empresa que entra", ha reclamado Martínez.

En el sector de los comedores escolares, el sindicato propone que se establezcan salarios mínimos de convenio que garanticen salarios por encima del salario mínimo interprofesional, así como la consolidación de jornadas mínimas, marcando unos mínimos de contratación que garanticen que las personas puedan vivir de su trabajo.

También exija que haya una dotación presupuestaria suficiente en las comunidades autónomas y garantías para que la calidad del producto que se distribuye "sea la correcta", para que no haya alimentos de baja calidad o en "muy mal estado de conservación", por lo que hay que garantizar que la línea de frío no se rompa, algo que, según CCOO, "no está garantizado en muchos sitios".