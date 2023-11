CCOO convoca nuevos paros parciales en Infantil ante la falta de avances con la patronal

Comisiones Obreras ha convocado seis nuevos paros parciales durante el próximo mes de diciembre en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) ante la falta de avances con las patronales del sector, según ha anunciado hoy lunes.

La última reunión, el pasado viernes 24 de noviembre, ha supuesto "una nueva decepción, ya que las nuevas propuestas realizadas por las organizaciones patronales son del todo insuficientes", explica el sindicato en una nota de prensa.

A su juicio, es "incomprensible" que se planteen incrementos salariales por debajo del 3% que, en caso de aplicarse, supondría tener sueldos por debajo del SMI para determinados puestos en 2024.

Denuncia además que "no hay ninguna referencia patronal a atender una de las principales reivindicaciones. Desde el inicio de las movilizaciones hemos exigido que una parte de la jornada laboral de educadoras y maestras pase a ser no lectiva, ya que en estos momentos se desarrolla íntegramente en la atención directa con niños y niñas, y no disponen de jornada no lectiva retribuida para organizar y preparar las actividades, evaluar procesos o hacer puestas en común".

Tras las jornadas de huelga celebradas en octubre y noviembre, se convocarán nuevos paros a partir del 11 de diciembre entre las 7:00 y las 10:30 horas en todos los centros del primer ciclo de Educación Infantil afectados por el convenio colectivo.

Serán los días 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de diciembre. EFE

msr/jlg