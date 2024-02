CCOO ve en el cambio al modelo bilingüe en la C.Madrid el "fracaso" de "uno de los programas estrellas del PP"

La Federación de Enseñanza de CC.OO Madrid considera que la resolución de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que plantea un cambio en el modelo de bilingüismo en la Comunidad constata el "fracaso" de "uno de los programas estrellas de los sucesivos Gobiernos del PP" en la región.

"Lo impusieron sin base académica ni científica alguna porque se trataba de poner en marcha un proyecto para avanzar en la diferenciación de centros y de alumnado", ha criticado la secretaria general de esta Federación, Isabel Galvín, quien considera que este modelo fue "el punto de partida más claro de una política educativa que no garantiza a todo el alumnado lo mismo". "Ha sido y es una máquina de crear desigualdades y desequilibrios", ha añadido en declaraciones a Europa Press.

Para CC.OO, en vez de "poner en marcha un programa para garantizar competencia en inglés de todo en alumnado", se propuso "hacer bilingüe a una parte del alumnado" y "lo que se vendió con muy buen marketing era que para aprender inglés se necesitaba el bilingüismo", algo que no se hace, advierte, "en ningún país del entorno".

"Se implantó sin planificación alguna generando muchas desigualdades y desequilibrios. Desde el principio hasta ahora, al ver los resultados. El rechazo entre familias y profesorado no ha parado de crecer", ha recordado Isabel Galvín, quien ha advertido, además, de que los centros privados concertados "han tenido autonomía para no realizar la enseñanza en inglés" de asignaturas como Conocimiento del Medio en Primaria y de Geografía e Historia de España en Secundaria y Bachillerato "no ha existido en los centros públicos".

Galvín espera que el motivo de este "bien recibido" cambio sea "que ha triunfado el sentido común" y se ha decidido "tener en cuenta el saber científico", aunque lamenta que "el daño está hecho" y ha servicio como "la herramienta más poderosa para llevar a cabo una política de segregación".

CC.OO advierte que con esta decisión de modificar el programa, los centros "tendrán que adecuar sus proyectos educativos en muy poco tiempo" y reclama "más recursos" para poder acometerlo.

ORDEN URGENTE PARA EL PRÓXIMO CURSO

La Comunidad de Madrid ha tramitado una orden urgente para retirar desde el próximo curso 2024-2025 la lengua extranjera del área de Ciencias Sociales de Educación Primaria, la materia de Geografía e Historia de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), así como las materias de Historia de España y de Historia del Mundo Contemporáneo del Bachillerato.

En una resolución firmada por el consejero de Educación, Emilio Viciana, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno regional argumenta que la exclusión de estas áreas y materias "requiere un ajuste en el marco legal establecido en la ordenación y currículo de las diferentes etapas".

Además, esta orden busca la flexibilización de las materias de opción de los alumnos de cuarto curso de la ESO que se encuentren en grupos de sección lingüística, con el objetivo de que puedan combinar la materia de opción segunda lengua extranjera con otras materias de opción.

Por último, se introducirán "modificaciones puntuales" en los contenidos de la materia de Geografía e Historia en cada uno de los cursos de la etapa de ESO, para dar a conocer los problemas más actuales de nuestra convivencia y del Estado de Derecho en relación con la violencia contra los demás y contra uno mismo.

"La necesidad de implantar las modificaciones para el próximo curso, requiere que los centros lleven a cabo las actuaciones de organización oportunas antes de finalizar el presente año académico 2023-2024, tanto en el ejercicio de la autonomía de centro como en la implantación del programa institucional bilingüe de la región", desgrana el texto.

Esta nueva regulación afectará a la organización de los centros docentes y su entrada en vigor deberá producirse con antelación suficiente a las actuaciones de programación y planificación escolar. La orden se llevará este martes al Consejo Escolar para su debate.

El pasado mes de diciembre, Viciana ya abogó por recuperar la enseñanza en español en Historia, al igual que la de Geografía, en aquellos centros donde actualmente se imparte en inglés, después de haber analizado "un detrimento" en los conocimientos "tanto de Historia como de Inglés" fruto de este modelo.