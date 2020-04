CCOO calcula que unos 2.500 docentes de baja por Covid-19 no han sido sustituidos durante la pandemia

El sindicato denuncia que Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña y Madrid no reemplazan a docentes desde la suspensión de las clases

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) estima que unos 2.500 docentes de España de baja por coronavirus no han sido sustituidos desde el inicio de la pandemia. Además, el sindicato calcula que las comunidades autónomas han dejado de contratar a 3.455 interinos durante el mes de marzo.

La estimación de CCOO se basa en los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social comparados con el crecimiento medio de los últimos seis años en las mismas fechas, y revela, según el sindicato, los efectos de la suspensión del llamamiento a interinos para sustituciones en todas las comunidades durante las primeras semanas de la cuarentena.

"La media de crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social del profesorado de enseñanzas públicas de los meses de marzo respecto a febrero desde 2014 es de un 1,65% de media, mientras que en el último mes ha sido de un 0,73%", expone el sindicato, que califica como "recortes" la decisión de no reemplazar a profesores cuando "el alumnado necesita un mayor apoyo y seguimiento" tras la suspensión de las clases presenciales.

"Si un profesor causa baja y no se le llama es porque se considera que lo que está haciendo no es relevante, y es ahora cuando el profesorado está teniendo una mayor carga de trabajo. No sustituirle, además, es dejar sin tareas al alumnado", denuncia el secretario general de Enseñanza de CCOO, Francisco García, en declaraciones a Europa Press.

El sindicato se atribuye el cambio de criterio en algunas comunidades que han anunciado la reactivación de los llamamientos de personal interino para cubrir las bajas docentes que se están produciendo durante el periodo de crisis sanitaria. Sin embargo, al menos cinco gobiernos autonómicos mantienen suspendidas las sustituciones.

La Rioja y Castilla y León fueron las primeras en empezar a cubrir las bajas el pasado 3 de abril. En Andalucía lo hicieron el 15 de abril, en Galicia el día 17 y este lunes han comenzado a llamar a interinos en Baleares, Cantabria, Extremadura y Murcia. Además, se espera que en la Comunitat Valencia y en Castilla-La Mancha se reanuden a lo largo de esta semana.

Sin embargo, según la información recopilada por el sindicato, Aragón, Asturias, Canarias, Catalunya y Madrid siguen sin reemplazar a los docentes que han causado baja desde que se suspendieron las clases presenciales el pasado 16 de marzo. En Navarra las sustituciones se realizan en situaciones "extraordinarias", mientras en Euskadi la administración se ha comprometido a cubrir "algunas" plazas sin concretar, apunta el sindicato.