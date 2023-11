CCOO advierte de que continuará con las movilizaciones ante la "inaceptable" situación de las trabajadoras de Infantil

Comisiones Obreras considera "inaceptable" la situación de "precariedad" que viven actualmente las trabajadoras del Primer Ciclo de Educación Infantil y advierte de que continuará presionando desde la negociación colectiva y desde las movilizaciones a las patronales "para alcanzar una solución más permanente y satisfactoria".

Tras dos años negociando el Convenio Colectivo del sector, el sindicato critica el "inmovilismo y el desinterés" de las organizaciones patronales por llegar a acuerdos, que permitan a las trabajadoras del sector "mejorar sus condiciones laborales y percibir unos salarios acordes a la responsabilidad que asumen, a la tarea educativa y social que vienen desarrollando y a la formación que se les exige".

CCOO ha asegurado que la actitud de las patronales está generando "un grave perjuicio a las trabajadoras que ven cómo sus retribuciones permanecen congeladas desde septiembre de 2021". Además, resalta que la "desigualdad salarial que arrastran con respecto a ámbitos afines no es casualidad ni fruto de crisis anteriores, sus salarios son más bajos porque más del 95% de quienes trabajan en el sector son mujeres".

"Y eso ocurre porque aún está muy arraigada la idea, también entre las patronales, de que las escuelas de 0 a 3 años no operan como centros educativos, sino como guarderías, que se asocian con tareas de cuidados tradicionalmente realizadas por mujeres", manifiesta el sindicato.

Comparadas con el resto del ámbito educativo, CCOO considera que las jornadas de las maestras y de las educadoras "se desarrollan íntegramente en la atención directa con niños y niñas". Así, precisa que "no disponen de jornada no lectiva retribuida para organizar y preparar las actividades, los materiales, evaluar los procesos, hacer puestas en común" y asegura que "todo eso se realiza fuera de la jornada laboral; es trabajo extra y no remunerado, y a expensas de la conciliación familiar de esas trabajadoras".

Ante esta situación, el sindicato propone una resolución para mostrar su apoyo a las trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil afectadas por esta situación "tan injusta"; exigir a las organizaciones patronales una negociación real que "dignifique" las condiciones laborales de las trabajadoras del sector; exigir a las administraciones públicas que cesen en su práctica, cada vez más extendida, de externalizar la gestión de las escuelas infantiles, en cuyos procesos de licitación se prima los proyectos de menor coste, fomentando de esta manera la precarización de las condiciones laborales de las trabajadoras; y dar continuidad a las movilizaciones iniciadas en el sector en caso de que la situación no se desbloquee.