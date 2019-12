Cayetano Rivera muestra su enfado ante los medios: "No merecéis nada"

MADRID, 19 (CHANCE)

Cayetano Rivera y Eva González se están preparando para afrontar su Navidad más complicada. La pareja ha visto como su estabilidad se tambaleada hace unas semanas. Un momento muy delicado en la vida de ambos que afrontan con la máxima discreción posible.

Así, las únicas declaraciones que hemos podido escuchar de la boca del torero han sido las que ofreció en el aeropuerto de Madrid Barajas cuando aterrizó desde Perú: "Yo creo que está todo clarísimo. Si se creen que la justicia es tonta y que no sabe que esta portada no tendría ningún valor a no ser por las especulaciones que se han estado haciendo sobre mi persona, es que tienen un concepto de la justicia muy diferente al que tengo yo. No van a ser los únicos a los que voy a demandar, voy a demandar a todo aquel que tenga responsabilidad: fotógrafo, redactores, colaboradores, directores de programa que son también directores de contenido... voy a denunciar a todo aquel que tenga responsabilidad con este tema. Son unas especulaciones que hacen daño a mi familia, a mí y que atentan contra mi honor y contra mis derechos fundamentales. No lo pienso dejar pasar".

Por su parte, Eva González ha querido pedir calma y tranquilidad a los medios después de que algunos aseguren que su matrimonio estaría al borde de la ruptura.

Una situación muy complicada en la que Cayetano ha mostrado abiertamente su enfado a los reporteros que le esperaban en su casa de Sevilla. Tras salir a correr, el hermano de Francisco Rivera aseguraba ante los medios que no se merecían nada. Un mensaje muy rotundo que evidencia el tremendo malestar del torero.