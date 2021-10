Cayetano Martínez de Irujo destaca el gran parecido de su hermana Eugenia con la desaparecida Duquesa de Alba

MADRID, 21 (CHANCE)

Totalmente recuperado de la obstrucción intestinal por la que tuvo que ser operado de urgencia el pasado mes de mayo, Cayetano Martínez de Irujo ha asistido a la presentación del libro 'Moncloa. Iván Redondo. La política o el arte de lo que no se ve' y, más amable y cercano que nunca, ha recordado con muchísimo cariño a su madre, la desaparecida Duquesa de Alba, destacando el gran parecido que su hermana Eugenia tiene con ella.

"Ha sacado muchas cosas de nuestra madre. A mí me recuerda mucho a mi madre en muchas cosas", confiesa, señalando que "aunque en personalidad y forma de ser ella y yo éramos iguales, Eugenia tiene muchísimo de mi madre".

"A mí me recuerda cómo dice las cosas, como habla, los gestos, las cosas que hace y luego pues muchas cosas que decía y hacía mi madre, las hace ella igual. Me hace mucha gracia", ha añadido, recordando nostálgico a la recordada doña Cayetana, a la que siempre estuvo muy unido.

Unas fechas especiales porque el próximo 20 de noviembre se cumplen 7 años de su fallecimiento y, como "todos los años", Cayetano organizará "una misa en su memoria en la Hermandad de los Gitanos, donde ella está enterrada".

En cuanto a cómo se encuentra tras el último susto de salud que sufrió hace unos meses, y por el que tuvo que ser operado de urgencia y permaneció ingresado en un hospital madrileño durante más de diez días, el jinete confiesa que "estoy bien. Me he recuperado impresionantemente. Enrique Moreno que me ha salvado una vez más mi médico, me ha vuelto a dar la vida".

"Espero que no pase otra vez, porque esta vez me ha costado mucho psicológicamente, porque ha sido un palo psicológico muy fuerte, porque no me lo esperaba ya más", ha desvelado, agradeciendo el apoyo incondicional de Bárbara Mirján, con quien lleva cinco años de relación, a su lado en sus peores momentos. ¡Dale al play y no te pierdas las declaraciones del Cayetano más amable, cercano y sincero en mucho tiempo!