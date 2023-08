Cayetana Guillén Cuervo explica por qué no ha llamado a su gran amigo Rodolfo Sancho tras la detención de su hijo

Los actores, que han trabajado juntos en la serie 'El Ministerio del Tiempo', mantienen una gran amistad

MADRID, 14 (CHANCE)

Durísimos momentos para Rodolfo Sancho tras la detención en Tailandia y posterior ingreso en prisión provisional de su hijo Daniel Sancho Broncalo por el presunto asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Una semana después de su entrada en la cárcel de Koh Samui y con la investigación todavía en marcha -aunque la policía tailandesa ya ha confirmado que acusará formalmente al chef español de asesinato premeditado por la gran cantidad de indicios y pruebas que tienen- ha trascendido que el actor continúa en España y por el momento, por su seguridad y por la estabilidad de su hijo, no viajará a Tailandia para visitar a su hijo en prisión.

Refugiado en su casa de Fuerteventura, Rodolfo y la madre de Daniel, Silvia Bronchalo, han contratado a un despacho de abogados y han designado a un portavoz para hablar con los medios de comunicación, intentando mantenerse alejados de los focos en este tremendo trance en el que, como desvela su entorno cercano, tanto el artista como su expareja están completamente hundidos.

Amiga de Rodolfo desde hace años, y con el que recientemente ha trabajado en la serie de TVE 'El ministerio del tiempo', Cayetana Guillén Cuervo ha roto su silencio sobre la 'pesadilla' que está viviendo su compañero, al que le tiene un gran cariño: "No sé qué deciros, la verdad. Es tan grave y tan dramático y tan horrible que no sé qué deciros. Rodolfo es una persona muy cercana para mí, le quiero mucho, quiero mucho a su familia. Imaginaos, es alguien muy cercano" ha reconocido.

Sin embargo, y como ha revelado, no se ha hablado con él porque, como confiesa, "es todo tan terrible que no sé. No me he atrevido a invadir ni nada de nada" explica, apuntando que el tema es "tan delicado" que "todo lo que pueda decir yo...". "Es muy fácil hablar de los demás y de las desgracias de los demás, pero no tengo ni idea ni me atrevo a decir nada" zanja.

Y si Rodolfo atraviesa por el momento más doloroso de su vida, Amaia Montero se recupera favorablemente tras su ingreso de diez días en la UCI de un hospital madrileño por una lesión en la mano y, como asegura Cayetana -una de sus íntimas amigas- "está bien y las veces que he hablado últimamente con ella la veo muy tranquila, muy serena y muy bien".