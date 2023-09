Cayetana Guillén Cuervo, su cariñoso mensaje a Rodolfo Sancho: "Le quiero y estoy ahí para lo que necesite"

MADRID, 27 (CHANCE)

Cayetana Guillén Cuervo han sido reconocida con el Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras por su incansable trabajo de activismo cultural, su apoyo incondicional y su defensa de todas las artes escénicas desde la presidencia de la Academia.

Un galardón muy especial que la actriz, muy emocionada, ha recibido arropada por su marido, Omar Ayyashi, su hermana Natalia Guillén y su madre, la gran Gemma Cuervo, a la que veíamos abandonar el acto de lo más sonriente y con un gran ramo de flores en la mano.

"Ha sido de las cosas más emocionantes de mi carrera, fíjate. Que un jurado que no tiene nada que ver contigo decida entre todas las opciones que hay, que tú eres la elegida porque has aportado algo bueno a la sociedad, al país, es muy bonito" ha reconocido Cayetana, muy agradecida por este inesperado reconocimiento a su labor como presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de nuestro país.

"Le dedico el premio a mi madre, si, a mi madre y a mi padre, por supuesto, siempre. Pero a mi madre que ha salido ahí y bueno, ha dicho '¡dignidad!' con una fuerza y una cosa que es una maravilla. Al final la familia, mi marido y mi hijo. Sin todos ellos no soy yo" ha añadido, asegurando que a lo largo de toda su carrera lo que siempre ha intentado ha sido mostrar "la mejor versión" de sí misma: "Aquí lo que vale es lo que haces y no lo que dices, aunque todavía me queda todo por hacer en esta profesión" afirma con humildad.

Muy amiga de Rodolfo Sancho, que atraviesa el trance más complicado de su vida mientras su hijo Daniel permanece en prisión en Tailandia a la espera de juicio por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, Cayetana ha querido mandarle un mensaje de ánimo que refleja el cariño que siente tanto por él -han sido compañeros en 'El Ministerio del Tiempo'- como por Xenia Tostado.

"No puedo hablar de lo que ha pasado porque no tengo ni idea y sin tener herramientas me parece que no hay que hablar de los demás, que bastante tiene Rodolfo. Lo único que le he dicho es que le quiero, que estoy ahí y es todo lo que tengo que decir. ¿Qué tendrá que ver Rodolfo con lo que ha pasado? Yo lo único que le he dicho a Rodolfo y a su chica es que les quiero y que mi familia está ahí para lo que necesiten" ha revelado.

Y es que a pesar de que no quiere entrar en detalles, la actriz confirma que "por supuestísimo" que ha hablado tanto con el hijo de Sancho Gracia como con Xenia y cuentan con su apoyo incondicional: "La vida te puede cambiar en un momento a ti, a mí y a él. no* no hay que hacer aquí juicios paralelos porque no tiene mucho sentido. Lo único que le he dicho que le quiero".