Cataluña trabaja en un plan de desescalada a partir del 23 de noviembre

Avisa que el toque de queda "viene para quedarse bastante tiempo"

La consellera de Salud de la Generalitatde Cataluña, Alba Vergés, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo catalán trabaja en una propuesta de desescalada de las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus para cuando finalice su prórroga el 23 de noviembre.

Lo ha explicado en rueda de prensa junto al conseller de Interior, Miquel Sàmper, el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, y el subdirector de Protección Civil, Sergio Delgado, en la que ha matizado que esta desescalada no podrá ser "de golpe".

La consellera ha concretado que trabajan en el retorno de aquellas actividades "con un menor riesgo epidemiológico" como aquellas que se realizan al aire libre, entre las que ha destacado las terrazas del sector de la restauración, es decir, bares y restaurantes.

Sàmper ha señalado que desde la Conselleria de Interior "esperan iniciar una descompresión de las medidas a partir del 23 de noviembre".

Por su parte, Argimon ha defendido que cuando finalice esta prórroga abrirán toda actividad al aire libre "sea cuál sea el resultado" de las restricciones y el estado de los indicadores epidemiológicos, aunque ha matizado que están convencidos que estos 10 días de prórroga irán bien.

Así, la consellera ha detallado que, para buscar el equilibrio entre recuperar la actividad económica y el control de la pandemia, la Generalitat trabajará el plan de desescalada con los diferentes sectores afectados.

El secretario de Salud Pública ha asegurada que intentarán que la vuelta de la actividad económica sea lo más elevada posible y ha pedido la complicidad de los sectores que están sufriendo: "Esperemos que en diez días veamos el final del túnel".

PICO DEL IMPACTO ASISTENCIAL

Vergés ha celebrado que la tendencia de los indicadores epidemiológicos es "buena" y que Cataluña está, a su parecer, en el camino correcto pero ha alertado de que se encuentra en el pico del impacto asistencial de la segunda ola de la pandemia.

Así, Argimon ha defendido la necesidad de prorrogar las medidas restrictivas durante diez días ante el impacto en los centros sanitarios con 2.687 personas ingresadas en hospitales, 583 en las unidades de cuidados intensivos (UCI) --tanto públicas como privadas-- y un 40% del total de la actividad de la atención primaria dedicado al covid-19.

Aunque la cifra de ingresados en las UCI es "muy elevada", Argimon ha destacado que se está estabilizando, por lo que en diez días esperan tener un balance positivo a favor de las altas hospitalarias respecto a los ingresos que registran las unidades de críticos de los hospitales catalanes.

TOQUE DE QUEDA

Sàmper ha recordado que se mantienen las medidas del confinamiento perimetral de Cataluña, el confinamiento perimetral municipal los fines de semana y el confinamiento nocturno como mínimo hasta el 23 de noviembre, aunque ha avisado que el toque de queda nocturno "viene para quedarse bastante tiempo".

El conseller ha remarcado que la última noche se han levantado 62 actas y no han cerrado ningún local, y desde el 16 de octubre se han denunciado 10.449 personas y 149 locales por parte de los Mossos, y 13.575 personas y 331 por parte de las Policías Locales, y ha destacado la "gran coordinación y el trabajo imprescindible entre Mossos y Policías Locales de Cataluña".

Por su parte, el subdirector de Protección Civil, Sergio Delgado, ha expresado que es muy importante incorporar el cambio de hábitos de cómo relacionarse, la movilidad y reducir la interacción social, y ha recordado la importancia de la distancia, higiene, ventilación y mascarillas "como elementos esenciales para evitar el contagio y no recaer".

Ha recordado que se trabaja en la publicación diaria de la información sobre las medidas sanitarias a través de las redes sociales y la web para que los ciudadanos puedan consultarlo.

CABALGATA DE REYES

Respecto a las cabalgatas de Reyes el próximo 5 de enero, el subdirector de Protección Civil ha expresado: "No sabemos cómo estaremos el 5 de enero pero no serán viables las situaciones de aglomeraciones y la cabalgata ordinaria no se podrá hacer".

Ha explicado que Protección Civil está trabajando para poder realizar actividades con formatos telemáticos o actividades con controles de espacio, público sentado y en el exterior.