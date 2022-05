Cataluña pondrá la cuarta vacuna covid-19 a los mayores de 80 años en otoño

El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha avanzado este viernes que, "seguramente", el próximo otoño se empezará a vacunar con la cuarta vacuna de la covid-19 a los mayores de 80 años en Cataluña.

En una entrevista a RTVE, Argimon ha explicado hoy que "seguramente, aún no está decidido, la cuarta dosis la pondremos a las personas mayores de 80 años en otoño. En principio, comenzaríamos por esta edad".

También ha explicado que la vacuna de la empresa farmacéutica catalana Hipra "está en una muy buena situación y posición" para superar la fase de evaluación de la Agencia Europea del Medicamento y que se podría aplicar dentro de un año, si todo va bien.

Ha alertado de que la pandemia de la covid-19 "nos ha dado una tregua", pero que "muy probablemente vendrá un repunte".

Respecto al certificado covid para viajar ha considerado que "no tiene ningún sentido" tras la retirada de las mascarillas en interiores y ha criticado, aunque con matices, que se mantenga esta medida en los vuelos en España.

"Yo creo que la mascarilla en vuelos europeos, que son pocas horas, es lo mismo que en el transporte público. Yo soy partidario de la mascarilla, pero no del certificado digital covid. Ahora, si Europa ya ha retirado la mascarilla, no haría diferencias" entre países, para no confundir a los ciudadanos.

El conseller ha reconocido que algunas de las medidas restrictivas tomadas durante estos dos años de pandemia, como el toque de queda, "no han tenido sentido" y que se han afectado "muchos derechos y libertades". EFE.

