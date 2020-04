Cataluña pide celebrar en sábado las reuniones de presidentes para consensuar

El Govern de Cataluña ha propuesto que las reuniones telemáticas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene cada domingo con los presidentes autonómicos pasen a celebrarse los sábados y sirvan así para "consensuar" las decisiones a tomar frente a la pandemia del coronavirus.

Así lo ha planteado este miércoles la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, que se ha mostrado muy crítica con la metodología de trabajo de estas reuniones, en las que hasta ahora siempre ha participado el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Según Budó, "las siete conferencias" celebradas hasta ahora "han sido un monólogo", con "propuestas unidireccionales" transmitidas por Sánchez a los presidentes autonómicos, sin que pudiese haber "ninguna colaboración, ninguna cooperación".

Sánchez, ha dicho, se limita a trasladar "lo que ha decidido el Gobierno español", después de haberlo trasladado ya "la noche antes a la ciudadanía a través de una rueda de prensa".

Budó ha asegurado que esta "no es una queja únicamente del Gobierno de Cataluña", sino que "muchas otras comunidades autónomas ponen en cuestión la validez de estas conferencias", porque en ellas "no hay un debate real, no se recogen las propuestas que desde los territorios se hacen".

Por ello, el Govern cree que "habría que modificar" este tipo de reuniones telemáticas: "Quizá habría que celebrarlas el sábado. Quizá habría que trabajar juntos y consensuar las mejores decisiones para encarar esta pandemia que nos afecta a todos".

Así, Sánchez "podría salir el domingo a anunciar todo aquello que se ha decidido, porque se habría trabajado conjuntamente el sábado en la conferencia de presidentes", ha planteado Budó, para quien este "sería un modelo mucho más efectivo".