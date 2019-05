Cataluña no envía a ningún representante al Consejo Interterritorial de Salud

El gobierno catalán no enviará mañana a ningún representante al Consejo Interterritorial de Salud porque considera que "la situación entre gobiernos no está normalizada" y porque apuesta "siempre por una relación bilateral, no multilateral, con el Estado".

Según han explicado a Efe fuentes del Departamento de Salud, pese a que mañana no asistirá ningún representante de la Generalitat a la reunión interterritorial, "como siempre, Cataluña ha enviado su posicionamiento por escrito a todos los puntos del orden del día".

"No asistiremos porque consideramos que la situación entre gobiernos no está normalizada. No obstante, Cataluña vela por los intereses de sus ciudadanos y participa en las comisiones técnicas, que es donde se consensúan las políticas", han precisado las mismas fuentes.

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha convocado a los consejeros de Salud y Sanidad de las CCAA para abordar asuntos como el desabastecimiento de medicamentos y las terapias avanzadas CAR-T frente al cáncer, una cita que la oposición ha calificado de "insólita" ante la proximidad de las elecciones autonómicas.

Dos días antes del comienzo de la campaña electoral, el Consejo Interterritorial de Salud deberá aprobar el Plan de garantías de abastecimiento de medicamentos 2019-2022 para hacer frente a los problemas de suministro de fármacos.

El documento contempla la revisión de la política sancionadora en función del impacto clínico y la gravedad del problema de suministro originado, así como la adopción de medidas especiales para los fármacos esenciales, entre otras medidas.

Sanidad y los consejeros tienen previsto también avanzar en el Plan de abordaje de las CAR-T, una terapia contra el cáncer que consiste en extraer sangre del paciente para obtener linfocitos T -un tipo de células del sistema inmunitario-, que se modifican en laboratorio para destruir las células malignas.

Así, se aprobarán los protocolos del uso de las CAR-T en linfoma B difuso de células grandes y leucemia linfoblástica aguda de células B y los procedimientos técnicos para la fabricación de estos medicamentos.

Además, las comunidades tendrán ocasión de manifestarse sobre la red de once hospitales del Sistema Nacional de Salud designados por el Ministerio para la aplicación de estas terapias.

Además del desabastecimiento de fármacos y las nuevas terapias frente al cáncer, el Consejo abordará la aprobación del Plan para la prevención y el control de la Tuberculosis en España y la introducción en el calendario común de la vacuna frente al meningococo A,C, W y Y a los 12 años.

Los consejeros analizarán también la financiación del sistema de monitorización de glucosa mediante sensores tipo Flash en pacientes adultos con diabetes y la regulación del baremo de daños sanitarios.