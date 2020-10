Cataluña analiza nuevas medidas anticovid que aprobarán este jueves

El gobierno catalán ha celebrado este miércoles una sesión de trabajo en la que han participado expertos de los diferentes departamentos, especialmente de Salud y Protección Civil, para analizar la situación de la epidemia de covid-19 y concretar las nuevas medidas restrictivas que tendrá que aprobar este jueves el Procicat.

Aunque no han trascendido cuáles serán estas nuevas medidas, es muy probable que se prorrogue el cierre de bares, restaurantes y centros de estética, que el viernes ya llevarán 15 días cerrados, mientras se tantea la posibilidad de cierres perimetrales o confinamientos de fin de semana o de periodos no superiores a 15 días si las cifras epidemiológicas no mejoran en los próximos días.

Fuentes del Govern han indicado que en la reunión han analizado diferentes posibilidades "desde las diferentes vertientes sanitaria, económica y social".

La reunión de trabajo, que ha durado casi cuatro horas, ha permitido que los diferentes departamentos pusieran en común cuál es la situación de los sectores vinculados a cada conselleria y que se han visto más afectados por la pandemia.

En la reunión han decidido tener preparadas para mañana las concreciones de las medidas restrictivas adicionales necesarias para seguir haciendo frente a la covid-19 que tendrá que debatir y aprobar el comité técnico del Procicat, así como las ayudas de apoyo y acompañamiento para los ámbitos que se puedan ver más afectados.

El Govern también ha decidido mantener de nuevo diariamente, como hizo en la primera ola, las reuniones del comité de crisis, integrado por el vicepresidente en funciones de presidente, Pere Aragonès, y los consellers de Salud, Interior y Empresa, además de otros responsables de la administración.