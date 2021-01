Castilla y León se queda sin hostelería interior hasta el 26 de enero

Castilla y León está desde esta medianoche y hasta el 26 de enero con medidas más restrictivas para intentar frenar la curva de la tercera ola de la pandemia, con el cierre del interior de bares y restaurantes, de los grandes establecimientos comerciales y de instalaciones deportivas cubiertas.

El boletín oficial de la Comunidad, el Bocyl, publica este miércoles el acuerdo del Consejo de Gobierno de ayer, que ha entrado en vigor esta medianoche, tras el aumento "vertiginoso" de los casos de la covid en los últimos días.

Los casos de coronavirus acumulados en la última semana por 100.000 habitantes siguen creciendo vertiginosamente en Castilla y León, un 13 por ciento en 24 horas, y ayer estaban en 322,73, con una horquilla que oscila entre los 643,9 de Segovia y los 196,66 de Burgos, la única provincia que no supera los 200.

El cierre de la hostelería de interior, los centros comerciales y los gimnasios ya operaba en Segovia, Ávila y Palencia desde el domingo y durante 14 días, pero el acuerdo del Consejo de Gobierno de ayer unifica el tiempo de vigencia, que será hasta el 26 de enero para todas las provincias de la Comunidad.

Con estas medidas "preventivas excepcionales" en la región, donde todas las provincias están en nivel cuatro de riesgo por covid, el máximo, se suspenden todas las actividades de restauración en el interior de los establecimientos, permitiéndose únicamente dichas actividades en terrazas al aire libre.

Se permiten los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo, y los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos, que pueden permanecer abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes, sin perjuicio que también puedan prestar servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento.

También se permiten servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales, incluyendo las actividades de ocio infantil y juvenil, los comedores escolares y los servicios de comedor de carácter social, entre otros.

Además se suspende la apertura de los grandes establecimientos comerciales y se permite la actividad de establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos sanitarios, centros o clínicas veterinarias, productos higiénicos, librería, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, peluquerías, tintorerías y lavanderías y sucursales bancarias.

Y seguirán abiertos los establecimientos individuales de menos de 2.500 metros cuadrados de superficie de venta al público con acceso directo e independiente desde el exterior.

Asimismo se suspende la apertura al público de instalaciones deportivas y centros deportivos para la realización de actividad física que no sean al aire libre, salvo para la práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional o profesional que se regirá por la normativa específica; y no se permite la asistencia de público a eventos deportivos salvo en los casos en que sea al aire libre.

Y finalmente, se suspende la apertura al público de los establecimientos y locales de juegos y apuestas.EFE