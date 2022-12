Castilla y León pide Sanidad convoque a comunidades por la crisis de China

La Junta de Castilla y León ha pedido este jueves al Gobierno y al Ministerio de Sanidad que convoque a las Comunidades para abordar la crisis sanitaria que vive China por el aumento de los casos de covid.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido que las noticias que llegan de China son un "elemento de preocupación" que está haciendo reaccionar a varios países, que "van a reclamar PCR negativas a personas procedentes de China", ha explicado el portavoz.

Por este motivo, desde Castilla y León, el Ejecutivo autonómico ha pedido la "máxima coordinación y comunicación" entre el Ministerio y las Comunidades para abordar este aumento de casos de la covid en el gigante asiático.

En este sentido, Carriedo ha criticado que en todo este tiempo el Ejecutivo Central ha gobernado "sin contar con la sociedad, las Comunidades o los sectores afectados", algo que "preocupa" a la Junta.

"No nos gustaría que vuelva a pasar en un tema tan sensible como este que afecta a la salud pública. Nos gustaría que nos convocaran e informaran y no nos enteremos por los medios de los pasos a dar", ha concluido el portavoz.