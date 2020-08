Castilla y León pide al juez que Aranda complete los 14 días de aislamiento

(Actualiza la NA2076 con más información)

La Junta de Castilla y León ha solicitado este martes al Juzgado de lo Contencioso 1 de Burgos que prorrogue la autorización para el aislamiento del municipio burgalés de Aranda de Duero, ya que hoy mismo se cumple el plazo dado por el juez y considera que deben seguir en esta situación al menos hasta el viernes para completar un descenso en los contagios de covid-19 que ya se aprecia.

Además, a pesar de que este pasado lunes la situación había mejorado sensiblemente, este martes ha empeorado ligeramente al registrar una tasa de incidencia en su zona básica de salud Norte de 55,36 -ayer fue de 47,31- y en la zona Sur de 45,74 frente a la de 37,08 de este pasado lunes.

En cualquier caso, la situación es mejor que cuando comenzó el aislamiento de la localidad el pasado 7 de agosto y también cuando se alcanzó el pico de incidencia el 11 de agosto, cuando supero el 110 en la zona Norte y 99 en la Sur.

Donde se está experimentado una evolución peor es en la zona de Aranda Rural, que no pertenece a Aranda de Duero, y que conforman pequeñas localidades que se encuentran alrededor -y que por tanto no están aisladas- y cuya tasa se ha elevado hoy hasta el 77,8 por cada diez mil tarjetas sanitarias.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha incidido en la necesidad de que ese aislamiento al que está sometido Aranda dure, como poco, 14 días que es el criterio establecido por la OMS y ha recordado que cuando comenzó el plan de contención de la Junta, Aranda de Duero tenía una tasa de incidencia peor que Aragón, algo que ya no ocurre.

En el caso del municipio burgalés, el juez no autorizó directamente los 14 días demandados por la Junta para el aislamiento, sino que inicialmente dio siete días que luego prolongó hasta este martes, con la opción de que la Consejería de Sanidad pudiera demandar una nueva prórroga, como ha solicitado la Junta.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha defendido que la evolución de la pandemia en esta Comunidad va "razonablemente bien", aunque ha insistido en que "estos días son claves para el futuro de la Comunidad", por lo que ha demandado un "cumplimiento estricto de las medidas".

"La situación mejora, sigue habiendo un incremento de casos pero a un ritmo menor y con una curva de menor pendiente que hace dos semanas", ha remarcado el vicepresidente, quien ha insistido: "no puede ser que porque una mínima parte de la población no cumpla, todos tengamos que pagar las consecuencias", ha dicho en referencia a quienes no cumplen las medidas de prevención en contextos como el ocio.

"No queremos, no vamos a volver a los días de marzo y abril", ha expresado el vicepresidente en referencia a los peores momentos de la pandemia en esta Comunidad, aunque ha demandado de nuevo la necesidad de ser "estrictos estos días".

De cara al futuro, Igea ha anunciado que será el próximo jueves cuando la Junta de Castilla y León modificará el anexo de su orden para dar publicidad al documento de nuevas medidas acordadas el viernes pasado entre el Gobierno y los gobiernos autonómicos, para "dejar claras" las condiciones en que se deben cumplir las nuevas medidas para los sectores afectados, entre otros los del ocio nocturno y las residencias de mayores.EFE

orv-grg/jlg