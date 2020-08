Castilla y León pide al juez que Aranda complete los 14 días de aislamiento

La Junta de Castilla y León ha anunciado este martes que va a solicitar al Juzgado que prorrogue la autorización para el aislamiento del municipio burgalés de Aranda de Duero, ya que hoy mismo se cumplía el plazo dado por el juez y considera que deben seguir en esta situación para completar un descenso en los contagios de covid-19 que ya se aprecia.

Lo ha dicho el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario celebrado esta mañana, que además ha agradecido el "excelente" comportamiento de los ciudadanos que han tenido que padecer el aislamiento en los municipios vallisoletanos de Íscar y Pedrajas de San Esteban y los de Aranda de Duero (Burgos), que aún seguirán en esta situación varios días más.

En el caso del municipio burgalés, el juez no autorizó directamente los 14 días demandados por la Junta para el aislamiento, sino que inicialmente dio siete días que luego prolongó hasta este martes, con la opción de que la Consejería de Sanidad pudiera demandar una nueva prórroga, lo que acaba de anunciar.

Igea ha defendido que la evolución de la pandemia en esta Comunidad va "razonablemente bien", aunque ha insistido en que "estos días son claves para el futuro de la Comunidad", por lo que ha demandado un "cumplimiento estricto de las medidas".

"La situación mejora, sigue habiendo un incremento de casos pero a un ritmo menor y con una curva de menor pendiente que hace dos semanas", ha remarcado el vicepresidente, quien ha insistido: "no puede ser que porque una mínima parte de la población no cumpla, todos tengamos que pagar las consecuencias", ha dicho en referencia a quienes no cumplen las medidas de prevención en contextos como el ocio.

"No queremos, no vamos a volver a los días de marzo y abril", ha expresado el vicepresidente en referencia a los peores momentos de la pandemia en esta Comunidad, aunque ha demandado de nuevo la necesidad de ser "estrictos estos días".

De cara al futuro, Igea ha anunciado que será el próximo jueves cuando la Junta de Castilla y León modificará el anexo de su orden para dar publicidad al documento de nuevas medidas acordadas el viernes pasado entre el Gobierno y los gobiernos autonómicos, para "dejar claras" las condiciones en que se deben cumplir las nuevas medidas para los sectores afectados, entre otros los del ocio nocturno y las residencias de mayores.EFE

