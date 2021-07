Castilla y León no pedirá el toque de queda a la justicia

Castilla y León no pedirá el aval de la justicia para poder decretar el toque de queda, como sí lo ha hecho la Comunidad Valenciana, ante el aumento de casos de covid en una quinta ola que afecta especialmente a la población joven.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, que no considera "oportuno" solicitar competencias para limitar la movilidad nocturna a nivel regional, pues ya se intentó previamente sin éxito.

Para la consejera, decretar un toque de queda es un "tema serio" que solo tiene sentido a nivel nacional, por lo que, a su juicio, debería plantearse en el Consejo Interterritorial de Salud.

"El problema del ocio nocturno es que no solamente tienes que fijar el ocio nocturno regulado, sino también el ocio nocturno no regulado. Dejarlo así no es bueno, pero de momento nosotros no nos planteamos ir solos a hacer una iniciativa como esta, porque ya hemos tenido otras experiencias y se nos ha denegado", ha explicado Casado.

La titular de Sanidad castellanoleonesa ha admitido estar decepcionada por tres puntos que considera fundamentales: el fin de la obligatoriedad de las mascarillas, el levantamiento del toque de queda y la insuficiencia de vacunas.

"De manera general, cuando no tienes la nueva normalidad, al retirar la mascarilla te sucede lo que ha sucedido ahora", ha asegurado Casado, que estima que debía haberse hecho cuando la incidencia acumulada bajara de los 50 positivos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional.

Ante el incremento de casos entre la población joven, la también médico de familia ha hecho un llamamiento para "ponérselo difícil al virus", para lo cual dicho grupo de edad debería hacer un esfuerzo aunque los síntomas les sean mayoritariamente leves.

"Hay que decirles a los jóvenes que no están indemnes frente a la enfermedad y que además tienen padres y madres que están en esa edad en la que pueden tener una sola dosis de vacuna o ninguna. No solamente se ponen en riesgo a ellos mismos sino también a sus propios familiares", ha insistido.

Después de que el Ministerio de Sanidad descartara este miércoles tomar nuevas medidas comunes además de las ya existentes, Castilla y León ha impuesto el cierre del ocio nocturno a las dos de la madrugada y ha reducido a un tercio el aforo de las discotecas, que deben mantener cerradas las pistas de baile.

Las comunidades autónomas siguen en su marcha atrás en la desescalada activando sus armas para frenar el aumento de casos con más rastreadores, endureciendo los horarios del ocio nocturno y recordando a la población la importancia de cumplir con las medidas de protección como las mascarillas en esta quinta ola que puede perjudicar el turismo.