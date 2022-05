Castilla y León firmará protocolo violencia machista si optimiza y no duplica

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, se ha mostrado dispuesta a sumarse al protocolo del Ministerio de Justicia de atención y derivación de las víctimas de violencia machista siempre y cuando permita optimizar recursos y no duplicarlos.

Blanco ha asegurado a preguntas de los periodistas en Zamora que, al margen de las declaraciones de responsables ministeriales a los medios de comunicación, la Junta no ha recibido ninguna respuesta oficial a las alegaciones que realizó el pasado 3 de marzo cuando se le planteó la firma del protocolo.

Al respecto, ha sostenido que lo que se plantea en ese acuerdo de colaboración ya se hace en Castilla y león desde el 2016 tras la firma de un convenio con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por lo que se trata de la primera Comunidad autónoma en adoptar medidas de ese tipo.

"Todo lo que sea mejorar la atención a la víctima, poner más recursos encima de la mesa y mejorar la coordinación administrativa por supuesto que estamos totalmente de acuerdo", ha asegurado Blanco, que sin embargo ha juzgado "innecesario" que se plantee "duplicar recursos" para algo que en la Comunidad autónoma ya se hace desde el año 2016.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha puesto de relieve que en marzo ya remitió al Ministerio de Justicia un informe y la documentación necesaria que justifica que las actuaciones que incluía el protocolo de colaboración ya se llevan a cabo.

Ha señalado además que, al tratarse de protocolos o convenios de colaboración y no de leyes, deben ser firmados por las dos partes y no pueden ser planteados de forma unilateral, por lo que el Ministerio no puede obligar a suscribirlos.