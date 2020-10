Castilla y León y Cantabria descartan el confinamiento por el momento

Castilla y León y Cantabria descartan por el momento aplicar un cierre perimetral en sus territorios, aunque en el caso de Castilla y León, su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ha explicado que esta tarde se reunirá el comité asesor científico para tomar una decisión, mientras que su homólogo cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha sostenido que la presión hospitalaria en su comunidad "no es agobiante" ahora mismo.

Tras la firma del primer convenio de colaboración para zonas limítrofes en materia sanitaria y educativa entre estas dos comunidades Fernández Mañueco ha anunciado que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, se reunirá esta tarde con los miembros del comité asesor científico y es posible que se tome una decisión sobre el cierre perimetral, aunque aún no está decidido y, en todo caso, la decisión política debe sustentarse en la base científica.

Por su parte, Revilla también ha reconocido que no descarta ninguna medida complementaria para frenar la expansión del coronavirus, aunque no se ha decidido confinar el territorio porque la presión hospitalaria, tanto en camas como en las UCI, no es en estos momentos agobiante, ha dicho.

A preguntas de los periodistas, el presidente cántabro ha calificado de malísima noticia para Cantabria el cierre perimetral del País Vasco, en vísperas del fin de semana de Todos los Santos, que ha considerado un desastre, aunque ha insistido en su respeto a decisiones duras que son necesarias cuando lo deciden quienes están sobre el territorio y conocen mejor su realidad.

Varias comunidades que rodean a Castilla y León y a Cantabria están confinadas perimetralmente, como son Asturias, País Vasco, La Rioja y Aragón, mientras que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que propondrá mañana a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, el cierre perimetral de la Comunidad ante el Puente de Todos los Santos. EFE

