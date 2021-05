Castilla y León asume que no puede limitar reuniones y no lo llevará al TS

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha manifestado este jueves que el Ejecutivo autonómico "asume y acata" la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, que no ha autorizado la limitación de las reuniones a seis personas entre la una y las seis de la madrugada, y ha asegurado que no llevarán el asunto al Tribunal Supremo.

En declaraciones a los medios, el vicepresidente de la Junta ha asegurado que esta decisión del Alto Tribunal da la razón al Ejecutivo autonómico cuando dijo que el Gobierno Central "no estaba en lo cierto", ya que el fallo ha demostrado que "no hay herramientas" para gestionar las restricciones sin el estado de alarma.

"Esto no es manera de gestionar", ha lamentado Igea, quien ha mostrado su pesar por que comunidades en las que la incidencia es mucho menor, como en Valencia, puedan tener un toque de queda avalado judicialmente y en Castilla y León, con una IA de 131 casos por cien mil habitantes a dos semanas, no se autoricen estas medidas.

No obstante, el portavoz del Ejecutivo ha mostrado su respeto por el Alto Tribunal y ha subrayado que la Junta acatará esta decisión, al tiempo que ha manifestado que no recurrirán el fallo ante el Supremo, ya que "no tiene mucho sentido" y este tribunal ya está pendiente de resolver un asunto similar.

Por todo ello, Igea ha resumido que lo que toca ahora es estar atentos a que la incidencia siga bajando y que la vacunación continúe por el buen camino ya que "está yendo muy bien", mientras que ha confiado en que no se produzca un rebrote en los hospitales, donde la bajada está siendo "muy lenta".EFE