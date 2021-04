Castilla y León antepone la "seguridad" a las "molestias" por la suspensión

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha antepuesto este miércoles la "seguridad del paciente" a las "molestias ocasionadas" por la suspensión cautelar de la vacunación con AstraZeneca en toda la Comunidad, a la espera de contar con nueva información de la Agencia Europea del Medicamento.

"Sentimos las molestias ocasionadas a las personas citadas en el día de hoy, nuestro objetivo en todo momento es garantizar la seguridad de los ciudadanos en el proceso de vacunación", ha resumido Casado en un audio distribuido entre los medios de comunicación, tras anunciar esta mañana la suspensión cautelar de la vacunación con AstraZeneca.

La consejera ha apelado a la norma ética médica de "no maleficencia" -'primum non nocere'-, aunque ha añadido que se trata de una decisión cautelar, a la espera de contar con "mayor información" de las autoridades sanitarias europeas.

La Consejería de Sanidad está a la espera del informe de seguridad del Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, según sus siglas en inglés), que se reúne este miécoles, además de la posición común que Casado espera alcanzar en el seno del Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde.

Casado ha detallado que "ante el uso de cualquier fármaco o vacuna siempre existen ciertos efectos adversos que no se demuestran hasta que estos se han comercializado y llevan tiempo en uso en una gran cantidad de casos", aunque ha añadido que "esto no quiere decir que no sean seguros ni que se retiren en muchas ocasiones solo que debe de ajustarse su indicación".

"No podemos correr el riesgo de mantener el uso de un fármaco a sabiendas de que existen dudas fehacientes sobre su indicación actual y arriesgarnos a que se den reacciones adversas por no ser cautos", ha concluido Casado en referencia al principio de precaución y seguridad.

La consejera ha remarcado que por el momento los efectos adversos son mínimos y ha defendido la posición de cautela "hasta conocer exactamente los grupos poblacionales en los que hay mayor seguridad para esta vacuna".