Castilla-La Mancha pide acelerar la vacunación de los menores de 6 a 12 años

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que su Ejecutivo va a pedir en el Consejo Interterritorial de Salud que se acelere la vacunación contra la covid-19 de los niños de 6 a 12 años.

Se han portado de maravilla, han sido de los más disciplinados, los padres van a estar más tranquilos y porque realmente los riesgos son insignificantes, por no decir inexistentes, en comparación con las ventajas de reducción en la capacidad de trasmisión que supone la vacuna, ha argumentado durante la inauguración del segundo centro de salud de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

El presidente castellanomanchego ha afirmado que la comunidad está preparada para administrar esas vacunas en el momento en que se autorice para la referida franja de edad.

En relación a las posibles nuevas restricciones ante el aumento de la incidencia y las medidas tomadas en otras comunidades, García-Page ha señalado que el Gobierno regional va a "trabajar para que haya un escenario de máxima normalidad tanto en la vida social como económica, y ha insistido en que las medidas que se tomen deben ser coherentes y proporcionadas, pero no pueden ser las mismas que cuando no había vacuna ni radicales.

En este sentido ha adelantado que en el Comité Interterritorial de Salud Castilla-La Mancha va a defender la serenidad e incidirá en la necesidad de seguir trabajando para que todo el mundo se vacune, porque se ha demostrado que en más del 90 % salva vidas y además reduce el contagio.

No nos podemos permitir la situación de que esto no tiene perspectiva. No es bueno ni psicológicamente, ni socialmente, ni laboral ni económicamente, ha señalado.

En esta línea, ha defendido la necesidad de que el Gobierno incluya en los presupuestos generales del Estado de 2022 un fondo covid para las comunidades autónomas, como lo hubo en 2021.

"Si sigue habiendo covid debe seguir habiendo financiación. El problema no es el dinero para las vacunas sino que poner las vacunas vale mucho más que las vacunas, ha señalado en referencia a los profesionales y medios necesarios para continuar con la vacunación, vigilancia y control del virus.