Castilla-La Mancha, a favor de no obligar a usar la mascarilla en exteriores

Castilla-La Mancha se mostrará, en la próxima reunión de la Comisión de Salud Pública, a favor de reducir la cuarentena de infectados por covid-19 y de quitar, con prudencia, la obligatoriedad de llevar mascarilla en el exterior.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa para abordar la evolución de la pandemia del coronavirus en la región, el director general de Salud Pública, Juan Camacho, ha indicado, con respecto a la reducción de la cuarentena, que en Sudáfrica ya se ha eliminado la misma para asintomáticos y se ha dejado en tres días para las personas que tienen síntomas.

Sin embargo, ha remarcado que la Comunidad hace caso a los criterios técnicos de los expertos de la Comisión de Salud Pública, los cuales -ha dicho- "cada vez están más a favor de la reducción de la cuarentena".

En relación a las mascarillas, Camacho ha apuntado que también hay cada vez más países que eliminan la obligatoriedad de este elemento de protección en el exterior y, por tanto, ha considerado que "queda poco de que siga siendo obligatoria".

En cualquier caso, ha reconocido que la situación de todos los países no es la misma, ya que no es igual quitarla en Polonia que no se hace la misma vida social en estas fechas que en España, donde las temperaturas en pleno invierno están alcanzando incluso los 20 grados.

Aún así, ha subrayado que cuando se quite la obligatoriedad de usar mascarilla en el exterior habrá que hacerlo "con toda la prudencia" y respetando la distancia de seguridad como hasta ahora.

Por otro lado, preguntado por la situación de las residencias de mayores, el director general de Salud Pública ha avanzado que seguirá habiendo una resolución de medidas de control en estos centros sociosanitarios, pero ha añadido que el Gobierno regional se plantea "cierta flexibilización" en el régimen de visitas que intentará ir ampliando, ya que se ha producido una estabilización y bajada del número de casos y la sexta ola ha tenido, además, menor impacto asistencial. EFE

