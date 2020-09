Castells defiende su trabajo durante la pandemia frente a las acusaciones de "desaparición": "Es una leyenda urbana"

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha calificado este jueves de "leyenda urbana" su falta de actividad durante los meses de pandemia, así como su ausencia en los medios de comunicación, pese a las acusaciones de la oposición al respecto.

Castells ha aclarado que su única desaparición se produjo la semana pasada en la que estuvo ingresado en el hospital, según ha indicado, por una intervención de la columna vertebral.

Sin embargo, ha señalado que desde el fin del estado de alarma, ha ido dos veces al Senado a comparecer sobre las medidas tomadas en su departamento ante la crisis sanitaria del Covid19, y también ha respondido a "varias preguntas parlamentarias".

DEDICADO A TRABAJAR

Del mismo modo, ha relatado en rueda de prensa, ha participado en una de las ruedas de prensa celebradas en Moncloa durante la crisis sanitaria. Ahora, ha explicado, la situación de la pandemia "no es la misma" y, por tanto, habrá más conferencias de prensa "propias" del Ministerio.

En cuanto a la supuesta "desaparición de los medios", el responsable de Universidades, ha explicado que "desde marzo hasta ahora" ha concedido "once entrevistas en distintos medios de comunicación".

Castells dice que no entiende las críticas y apunta que el hecho de no salir en los medios no implica que no esté trabajando. "Que es a lo que me he dedicado fundamentalmente", ha añadido. Aún así, se ha ofrecido a los medios para señalar que si quieren que "aparezca mucho más" lo hará.