Castells buscará hoy un acuerdo con las CCAA sobre los exámenes universitarios de este curso

La diversa capacidad para evaluar a distancia dificulta una posición conjunta de las universidades españolas

El ministro de Universidades, Manuel Castells, vuelve a reunirse telemáticamente este miércoles con representantes de las comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria. El objetivo de la reunión, que se celebra a las 16.00 horas, es buscar un acuerdo conjunto sobre la modalidad de los exámenes universitarios de este curso tras la suspensión de las clases por el coronavirus.

La diversa capacidad de las universidades españolas para adaptar los exámenes a un formato no presencial supone uno de los escollos para alcanzar un acuerdo general, apuntan fuentes del Ministerio a Europa Press. Mientras existen universidades preparadas para la evaluación a través de internet, otras tienen muchas dificultades para examinar por la vía telemática.

Además, algunas universidades quieren exprimir el calendario académico confiando en que el paso de las semanas abra la posibilidad de realizar exámenes presenciales, siempre que lo permitan las autoridades sanitarias, aplicando medidas preventivas como la disminución del número de estudiantes por aula y un mayor distanciamiento entre ellos.

Castells y las comunidades autónomas ya se reunieron el pasado 1 de abril para abordar cómo terminar las clases tras la suspensión de la actividad lectiva presencial por la pandemia del coronavirus. Entonces, el ministro y los representantes autonómicos se emplazaron a tomar una decisión conjunta sobre el cierre del curso universitario a mediados de mes, en función de la prolongación del Estado de Alarma, que podría extenderse hasta el mes de mayo.

Desde esa reunión, el Ministerio y las universidades estudian la viabilidad de las diferentes opciones para realizar evaluaciones telemáticas si la crisis sanitaria impide celebrar exámenes presenciales. También analizan las alternativas propuestas en otros países afectados por la pandemia para salvar el curso.

La Conferencia General de Política Universitaria del pasado 1 de abril concluyó sin un acuerdo sobre cómo finalizar el curso académico 2019-2020, dejando a las universidades la decisión de prolongar la docencia a distancia y 'online' en lo que resta del calendario lectivo.

La mayoría de las universidades españolas no tardaron ni un día en decantarse por esta opción. El viernes 2 de abril, once comunidades autónomas confirmaron que no habría más clases presenciales este curso en sus centros universitarios, por lo que mantendrán la actividad lectiva a distancia y por medios telemáticos.

LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO

Sin embargo, el formato de las evaluaciones y exámenes es todavía una cuestión pendiente de resolver en muchas universidades. En el encuentro del 1 de abril, el Ministerio y los representantes autonómicos se limitaron a pedir a las universidades que informasen de las medidas que tuvieran pensado adoptar a sus estudiantes, docentes y trabajadores "para que puedan prepararse con el tiempo suficiente para efectuar la evaluación o examen final con las debidas garantías".

El Ministerio que dirige Manuel Castells admite que "ante la crisis sanitaria, y mientras no cambien las medidas aprobadas de confinamiento actualmente aprobadas", es necesario "transformar la evaluación presencial actual en un sistema de evaluación no presencial fundamentalmente".

Así lo refleja en un documento de trabajo con "reflexiones" para adaptar el sistema universitario a la situación que ha provocado la pandemia. Entre ellas, la recomendación que cada titulación y cada asignatura decidan el procedimiento de evaluación del segundo cuatrimestre consensuando la decisión con los estudiantes.

El Ministerio de Universidades sugiere "arbitrar soluciones académicas alternativas a las pruebas tradicionales presenciales" como "preguntas tipo test, orales o casos prácticos" con la ayuda de recursos tecnológicos o informáticos.

En el caso de las asignaturas para cuya evaluación "es fundamental o totalmente práctica" como en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o másteres que requieren el uso de laboratorios, como en Veterinaria, el Ministerio de Castells propone posponer las evaluaciones hasta que se levanten las actuales restricciones sanitarias.

En cualquier caso, el Ministerio de Universidades pide estas alternativas sean "tecnológicamente" asumiblen para todos los estudiantes. "En caso de que así no fuera, las universidades, con el apoyo de la administración, deberían proporcionar la capacidad de cobertura al conjunto del estudiantado", apostilla.