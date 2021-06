Castells atiende la protesta del sector de la enfermería y cambiará norma

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha calificado este viernes de "cuestión semántica" la protesta de la enfermería por la nueva norma que prepara sobre la ordenación de las enseñanzas universitarias, por lo que "no hay problema" en atender sus reclamaciones, según ha dicho.

El sindicato de enfermería SATSE criticó este jueves que el proyecto de real decreto de enseñanzas universitarias recoge los estudios de Enfermería y Fisioterapia en un inespecífico ámbito catalogado como "Especialidades de la Salud" y no de forma clara y diferenciada.

A juicio de SATSE, el Gobierno, "en lugar de reconocer como se merecen" estas profesiones, "va contracorriente proponiendo un proyecto de norma arcaico y retrógrado".

En declaraciones este viernes a Telemadrid, Castells ha señalado que solo se han ordenado ámbitos de conocimiento para que las universidades puedan ligar sus títulos a un área de conocimiento, y el que antes era Ciencias de la Salud el borrador decía Medicina y otras especialidades sanitarias. Digo decía porque en cuanto he visto la menor alarma social porque me han contactado los representantes de la enfermería, hemos dicho que no hay problema".

"Es una cuestión semántica, si queréis que aparezca explícitamente Enfermería y Fisioterapia, pues hecho, ya está", ha añadido Castells, que ha reiterado que el próximo curso universitario será presencial.