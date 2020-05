Castells aboga por la "evaluación continua" como la "mejor" herramienta para el fin del curso universitario

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha abogado este domingo por utilizar la "evaluación continua" como la "mejor" herramienta para el fin del curso universitario y descarta toda "actividad presencial".

"A las aulas universitarias no se vuelve hasta septiembre", por lo que, "si se puede hacer", la evaluación continua "es menos dependiente" de los "problemas concretos" que puede ocasionar un "examen online", ha explicado Castells este domingo en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press.

En todo caso, el Ministerio de Universidades descarta tanto el aprobado general y cualquier actividad presencial. Además, Castells se ha puesto en contacto con la conselleira de Educación, Carmen Pomar, y los rectores de las universidades gallegas para analizar la situación y cómo abordarla.

En sus conversaciones, los representantes gallegos han explicado que "han dialogado con los estudiantes para poder formar una verdadera comunidad sin que nadie salga perjudicado". Personalmente, el ministro considera que apostar por el aprobado general resulta "una reivindicación algo demagógica" por parte de una "minoría" que, además, afectaría a la validez de los expedientes en el futuro.

Por otra parte, desde la Xunta y las universidades gallegas han trasladado al ministro que "a los estudiantes de las zonas rurales les han facilitado materiales" y que "en cualquier caso se están consensuando medidas".

Castells, por su parte, comprende que se pueden adoptar "medidas individualmente" para aquellos estudiantes que "por circunstancias materiales o psicológicas" no se vean "con capacidad" para finalizar el curso. En esos caso "debe avisar que no se presenta a las asignaturas y se le devolverá el importe de la matrícula" o se le eximirá de pagarla el siguiente curso.

El titular de esta cartera ministerial llevará esta última medida a la Conferencia General de Política Universitaria que se reúne este jueves.

LA BRECHA DIGITAL: "UN MITO"

Sobre la brecha digital considera que es "un mito creado" en los últimos años. Según sus datos, el 91,4% de los hogares tiene ordenador y el 100% de los alumnos móvil, "que no sirve para los exámenes pero sirve para obtener información", ha añadido.

En el caso de Galicia, el número de personas con ordenador baja al 85%. "Hay brecha digital porque hay brecha en la igualdad social, pero hay menos desigualdad tecnológica que social", afirma el ministro Castells.

En este sentido, también ha asegurado que los rectores gallegos le han dicho que "están remediando la incapacidad de acceso a internet de algunos casos".

Sobre las pruebas de acceso a la universidad, la ABAU, defiende que no se puede bajar el nivel de exigencia pero sí se va a adaptar a la situación de este curso por lo que "no se va a exigir que sepan temarios que no se han dado"