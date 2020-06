El 30% de casos sospechosos en la fase más activa en Euskadi tuvo covid

El 30 % de las personas a las que se les diagnosticó posible coronavirus sin test en Euskadi en el fase más virulenta de la enfermedad se han confirmado como casos de COVID-19, un total de 959 ciudadanos de los 3.240 a los que se les ha practicado una prueba serológica para determinar si han desarrollado anticuerpos de este virus.

La consejera de Salud, Nekane Murga, ha dado cuenta de los resultados de la primera fase del estudio de seroprevalencia impulsado por Osakidetza y dirigido al citado colectivo, compuesto por 4.147 personas que pasaron la enfermedad confinados en sus domicilios entre el 28 de febrero y el 15 de abril.

De ellas, 907 quedaron excluidas, 584 por haberse hecho una PCR con resultado negativo y 324 por otras causas como no haber podido contactar o haberse hecho la prueba por otras vías.

El cribado se hizo finalmente a 3.240 ciudadanos que lo aceptaron de forma voluntaria y ha dado como resultado que el 30 %, un total de 959, han desarrollado anticuerpos, lo que confirma que pasaron la enfermedad.

Por sexo, han participado 1.777 mujeres y 1.463 hombres, con un porcentaje de positivos del 27 y del 33 %, respectivamente. Por edades, los porcentajes más altos de positivos se registran a partir de los 60 años y por territorios, ha habido 1.121 personas en Álava, con 369 positivos (33 %), 1.378 en Bizkaia, con 430 positivos (31 %) y 741 en Gipuzkoa, con un 22 % de positivos.

Murga ha explicado que estos resultados se corresponden a la época en la que el virus erá más activo y ha precisado que el 70 % que ha dado negativo no implica necesariamente que no hayan pasado la enfermedad al recordar que los test no son sensibles al cien por cien, aunque ha reconocido que es posible que "un número importante" de las personas sospechosas de COVID podrían haber padecido otras enfermedades como la gripe.

"Estos datos nos dan una idea de la presencia y del peso que tuvo en términos epidemiológicos. Se puede decir que son muy frecuentes las personas con sintomatología no muy grave cuando el virus circula entre la población", ha manifestado.

Según ha explicado Murga, habrá una segunda etapa de este cribado, en la que se amplía el volumen de población a la que puede llegar, ya que basta con haber tenido fiebre en las fechas señaladas y haber recibido un diagnóstico por síntomas para participar de forma voluntaria. Con estos criterios podrían someterse a estas pruebas 8.334 personas, el doble que en la primera fase, que ya están siendo llamadas desde el 1 de junio.

El primer estudio se llevó a cabo de forma paralela al que desarrolló el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en el que se concluía que el porcentaje de vascos que han desarrollado anticuerpos ante el coronavirus COVID-19 es del 3,7 %.