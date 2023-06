Casi medio centenar de vehículos afectados tras el incendio de un taller en Andújar (Jaén)

Entre 40 y 45 vehículos se han visto afectados tras el incendio registrado esta pasada madrugada en un taller situado en Andújar, en la provincia de Jaén, y no ha sido hasta primera hora de esta mañana cuando han finalizado las labores del extinción del fuego, cuyas causas no han trascendido y no hay constancia de heridos.

Según informa Emergencias 112, se recibió, minutos antes de las 4,00 horas, un aviso que alertaba del incendio en un taller de chapa y pintura situado en la calle Tejedores. Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de los bomberos de Andújar, de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento han informado de que debido al incendio ha colapsado la cubierta de una parte de la nave, quedando totalmente inutilizable.