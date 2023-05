Casi el 93% de los alumnos testigos de bullying no supo qué hacer al presenciar el acoso, según un estudio

El 92,82% de los alumnos que han presenciado una situación de acoso escolar no han sabido qué hacer, mientras que el 69% no le comunicó a un profesor que había sido testigo de bullying y el 79,83% no se lo dijo a su familia.

Así lo refleja el Estudio Estatal de Convivencia Escolar en Educación Primaria, elaborado con datos de más de 37.000 alumnos, docentes familias, equipos directivos y de orientación, y presentado este miércoles en la reunión del Pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, que ha estado presidido por la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría.

El informe revela que el 17,6% de los alumnos que ha presenciado una situación de acoso escolar no se sintió mal, el 90,1% no se enfrentó a su agresor y el 85,1% no lo habló con un compañero.

El 9.53% del alumnado afirma haberse sentido acosado y un 9.20% ha sido víctima de ciberacoso, mientras que al preguntar al alumnado si ha acosado o ciberacosado alguna vez a alguien, responden afirmativamente un 4.58% y un 4.62% respectivamente. Es decir, el porcentaje de alumnado que percibe acoso es el doble del alumnado que considera estar acosando.

El estudio explica que la diferencia entre estos datos puede deberse, por un lado, a "la falta de reconocimiento de la responsabilidad por parte de los acosadores, que no son conscientes de estar haciendo daño o hiriendo la dignidad de sus compañeros" y, por otro lado, a que un mismo alumno pueda ser acosador/ciberacosador de más de un compañero.

Al ser preguntado a los alumnos que no han sido acosados (90,5%), acerca de qué han hecho si han presenciado una situación de acoso, un 30.91% señala que se lo comunicó a un profesor, un 20,17% a la familia y un 14,8% a un compañero.

Respecto a las familias, el 7,7% afirma que cree que su hijo 'sí' ha sido acosado frente al 84.6% que responde que 'no'.

Asimismo, el 95,4% de los alumnos encuestados indican que no han acosado a ningún compañero durante este curso; el 90,8% no ha recibido burlas o amenazas de algún compañero a través del móvil, Internet o videojuegos; el 95,4% no ha difundido burlas, amenazas o mentiras contra otros compañeros a través del móvil, Internet o videojuegos; y el 89,6% no ha sido testigo de este comportamiento en Internet.