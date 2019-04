Casado (PP) insiste en el castellano como lengua vehicular y defiende que las cooficiales sean "mérito" y no "requisito"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido que el castellano sea la lengua vehicular en la Educación y en la Administración, insistiendo en su propuesta de aprobar una la Ley de Lenguas si llega a la Presidencia del Gobierno, con el objetivo de evitar la existencia de una administración "paralela y endogámica".

Según ha explicado en los Desayunos Informativos de Europa Press, el líder del PP ha dicho que, si entra en vigor esa ley, se garantizará "que no se pueda acceder a un puesto público si no sea hace con igualdad de todos los españoles". Así, ha reivindicado que las lenguas cooficiales "no sean un requisito", sino en todo caso un mérito".

En este sentido, ha argumentado que "no es justo" que una persona de Madrid "no pueda opositar" en Cataluña, y "sí al contrario", al tiempo que ha rechazado un sistema "excluyente". "Otra cosa es que luego tengan que aprender el idioma", ha precisado, recordando que así sucederá especialmente en aldeas o pedanías en las que, por ejemplo, el gallego o el valenciano sea el idioma usado de forma "mayoritaria" por la población.

Para el PP, según ha incidido Casado, es "fundamental" que "no sufra el usuario del servicio público" de las distintas comunidades autónomas con legua propia.

"Imagino que alguien en Valencia preferirá que venga el mejor médico, aunque sea extremeño y no hable valenciano, a no ser que quieran una administración paralela y endogámica", ha subrayado, para apostillar que esto mismo sucede en el ámbito de la docencia y de la administración en general.

Así, además de reivindicar que el castellano sea el utilizado en la Administración, ha destacado la necesidad de que las oposiciones públicas sean en castellano con el objetivo de que los castellanohablantes estén en igualdad de condiciones.

SIN "PRIVILEGIOS"

"Es bastante sensato que en un país unido no pueda haber privilegios que además acaben en una administración endogámica", ha manifestado.

Con estos argumentos, el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha reiterado su propuesta de un "MIR educativo", igual que existe en medicina, para que el personal docente "sea elegido a nivel nacional". "

En el ámbito educativo, ha vuelvo a defender la libertad de elección de los padres, una evaluación pública de conocimientos a nivel nacional y bilingüismo "pero en inglés", entre otras medidas.

LEY PARA IMPULSAR LA MATERNIDAD

Durante el desayuno informativo, Casado ha insistido también en que el PP promoverá una Ley de Apoyo a la Maternidad en caso de que gobierne, en la que apostará por medidas fiscales, económicas y de apoyo a la familia. Esta norma, según ha explicado, está muy ligada a la necesidad de acabar con la despoblación en zonas rurales.

Con la aprobación de esta ley, "cualquier mujer" tendrá el "apoyo de la administración" de cara a su maternidad, entre otras cosas, beneficios fiscales o facilidades para la conciliación o teletrabajo.