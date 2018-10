Casado se compromete con FEDE a evitar la discriminación en el acceso a la función pública de personas con diabetes

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado en su cuenta personal de Twitter que el lunes mantuvo una reunión con representantes de la Federación Española de Diabetes (FEDE) en la que se comprometió a trabajar para que no haya discriminación en el acceso a la función pública de personas diabéticas.

Asimismo, Casado ha informado en el mismo 'tuit' que ha solicitado un catálogo de coberturas sanitarias común en toda España. "Ayer me reuní con la '@FEDE_Diabetes'. Me he comprometido a que no haya discriminación en el acceso a la función pública de personas diabéticas. Además, pedimos un catálogo de coberturas sanitarias común en toda España", señala el texto publicado en Twitter por Casado.

Recientemente, FEDE ha anunciado que se va a reunir con Presidencia del Gobierno y representantes del Ministerio de Función Pública para acabar con la "exclusión y discriminación" que sufren las personas con diabetes en el acceso a puestos de diferentes administraciones públicas, tanto estatales como autonómicas y locales, entre ellos policías municipales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o bomberos.

Una "discriminación laboral" en el acceso a ciertos puestos de empleo público que, según ha señalado la gerente de FEDE, Mercedes Maderuelo, se basa en unos Cuadros Médicos de Exclusión que datan de los años 80, y que "no consideran los avances que se han producido en los últimos años a nivel científico, tecnológico y farmacológico", critica Maderuelo, quien pide que no se excluya 'a priori' a los diabéticos de estos puestos, sino que sea un médico el que valore "paciente a paciente" su situación, para comprobar si la enfermedad podría afectar a su desempeño laboral.