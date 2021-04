Cartel en puente transfronterizo gallego pide ayuda a UE para abrir frontera

Un gran cartel escrito en inglés en el que se lee EU, help. Open the border (Unión Europea, ayuda. Abran la frontera) cuelga de la barandilla del Puente de la Amistad sobre el río Miño que une la localidad gallega de Tomiño y la portuguesa de Cerveira.

El cartel, según informa la Diputación de Pontevedra, lo ha colgado el Agrupamiento Europeo de Cooperación Territorial (AECT) Río Miño para pedir a las autoridades europeas ayuda en su reivindicación de que se abra la frontera para aliviar a las económicamente asfixiadas localidades fronterizas de Pontevedra y el norte de Portugal.

Uxío Benítez, vicerrector del AECT Río, ha vuelto a pedir este miércoles a los gobiernos español y portugués que la decisión de poner fin al estado de alarma en territorio luso, activo desde el pasado 9 de noviembre, vaya acompañado de la apertura de la frontera.

No tendría ningún sentido que se anuncie la no renovación del estado de emergencia y no lleve aparejada la apertura, ha dicho Benítez en un comunicado.

Un estudio del impacto económico que supuso el primer confinamiento, y que AECT Río Miño encargó a la Universidad de Vigo, reveló que el PIB en los 26 ayuntamientos del territorio transfronterizo cayó 80 millones de euros.

La caída derivada del efecto frontera en el comercio fue de un 14,18 por ciento durante el confinamiento, y en la hostelería y la restauración fue de un 16,53 por ciento.

Por ello, Benítez ha señalado que, a estas alturas, no va a celebrar el hecho de que se abra la frontera: Llevamos tres meses en la ruina por una decisión política equivocada que está generando un perjuicio económico.

De hecho, Benítez ha vuelto a exigir a los gobierno de España y Portugal medidas concretas que sirvan para compensar a territorios como el Miñoto, que sufrieron un grave deterioro económico por duplicado: por la pandemia y por el hecho de estar en una ubicación transfronteriza. EFE

