Un cartel colocado en un Twingo se hace viral por cómo se refiere a Shakira: "No podría"

Sí, hay pasado seis días desde que Shakira lanzara el tremendo bombazo de la 'Session #53' de Bizarrap. Casi una semana en la que no se ha dejado de hablar ni de ella ni de los tremendos ataques a un Gerard Piqué que se lo ha devuelto con ciertos gestos que también han sido más que comentados. Como, por ejemplo, ese Twingo en el que llegó a la última jornada de la Kings League. Las redes sociales se han llenado de memes y guiños y, hoy, venimos a rescatar un viral que hace alusión a esto: a ese coche que se ha convertido en tendencia por la letra de la canción de la de Barranquilla y a ella misma, a Shakira.

"Salgo de la biblioteca y me encuentro esto en mi twingo ME PUEDO MEAR", es la introducción que se lee en el tuit que se ha viralizado en las redes sociales. ¿Qué es lo que se ve? Una nota pegada en el cristal delantero de su vehículo. ¿Y qué pone en la misma? "Shakira nunca podría aparcar tranquila en un descampado. No llores por no ser un Ferrari". Dos frases que cuentan ya con un alcande ce más de 150.000 personas. Y si bien es cierto que hay quienes dudan de que sea verdad y se lanzan a ponerle mensajes como uno en el que se lee "invent", a nosotros nos gusta pensar que es verdad. Como tantos otros memes y contenidos curiosos al respecto que han inundando las redes en esta semana.

La matrícula del Twingo de Piqué, ¿indirecta a Shakira?

“No sé qué coche vas conduciendo ahora mismo pero hay alguno que ha cambiado un Ferrari por un Twingo”, ha comenzado contando nuestra compañera en la emisora de la mejor variedad musical. Y ese es Piqué, que apareció hace unos días conduciendo uno de color blanco y los usuarios de las redes sociales se han percatado de que el número de esa matrícula llevaba una indirecta clara hacia Shakira.

Y no solo el número sino también las letras que lo acompañaban: 2511 MDJ, algo que han asociado a un “me dejaste un 25 de noviembre”, fecha que coincide con el día que la artista abandonó Barcelona tras su ruptura. Algo que ha provocado que las redes hagan minas de memes al respecto. Pero también son muchos los que dicen que no fue un 25 del 11 sino un 4 de junio cuando anunciaron su separación, por lo que no se termina de entender muy bien.