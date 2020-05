Carta abierta de Ruby Rose tras su espantada de Batwoman: "No fue una decisión fácil"

MADRID, 28 (CulturaOcio)

Ruby Rose anunció recientemente su decisión de abandonar Batwoman. Ahora la actriz ha roto su silencio y ha lanzado su primer comunicado tras su salida.

La intérprete compartió en Instagram un vídeo recopilando algunas de las secuencias de la serie que acompañó con una carta abierta a todos sus seguidores.

"Gracias a todos por acompañarme en este viaje. Si mencionase a todos serían 1.000 etiquetas... Pero gracias al elenco, el equipo, los productores y al estudio. No fue una decisión fácil, pero los que lo saben, lo saben... No quería no reconocer a todos los involucrados y lo grande que ha sido para la televisión y para nuestra comunidad", dijo.

https://www.instagram.com/p/CAteoRApFte/

"He guardado silencio porque esa es mi elección ahora pero sé que os quiero a todos. Estoy segura de que la próxima temporada también será increíble", agregó. Pese a lo emotivo de sus palabras, la actriz no quiso revelar el motivo de su decisión.

Sin embargo son muchos los rumores que circulan en torno a su partida. Múltiples fuentes señalaron a Variety que Rose no estaba contenta con las largas horas que pasaba rodando, lo que generó problemas con el equipo.

Rose no volverá para la segunda entrega, pero Warner Bros, The CW y Berlanti Productions ya aseguraron estar "firmemente comprometidos con la segunda temporada de Batwoman y su futuro a largo plazo". "Esperamos compartir con vosotros esta nueva dirección, incluyendo la elección de una nueva actriz principal y miembro de la comunidad LGBTQ en los próximos meses", afirmaron. Stephanie Beatriz, Jade Tailor o Wallis Day ya han expresado su interés en reemplazar a Rose, pero por el momento los responsables no han tomado una decisión.