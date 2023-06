Carolina Molas confirma que la celebración del cumpleaños de su hija fue "fenomenal"

MADRID, 1 (CHANCE)

Anoche la familia de Íñigo Onieva se reunió para celebrar el cumpleaños de su hermana, Alejandra, y Tamara Falcó no se quiso perder esa cena en la que, apreciando la imagen que subieron a las redes sociales, hubo muy buena sintonía con todos ellos. Siempre se ha hablado de que la Marquesa de Griñón no goza de la misma relación que su prometido con Isabel Preysler, pero parece ser que esa no es la realidad.

Tras esa celebración y después de que se haya publicado que Tamara estaría sobrepasada por el interés mediático que está teniendo su enlace matrimonial, Europa Press ha podido hablar con Carolina Molas y su hija. Ambas han comido en un conocido restaurante del centro madrileño y se han mostrado de lo más felices.

Carolina nos ha desvelado cómo vio a Tamara en la celebración de cumpleaños de su hija con un simple: "Fenomenal". Y es que parece ser que todos pasaron un rato de lo más agradable, acompañados por la abuela materna de Íñigo, su madre, sus hermanos y la Marquesa de Griñón.

Tan discreta como siempre, la futura suegra de Tamara no ha querido desvelar los detalles del nuevo vestido de novia de la hija de Isabel Preysler, pero sí que se ha pronunciado al preguntarle si es cierto que está sometida a mucha presión: "Está muy contenta".

Tras estas declaraciones, está claro que Carolina sigue manteniendo una muy buena relación con Tamara, así como su hija, Alejandra, quien se deshacía en halagos hablando de su futura cuñada cuando su hermano y ella comenzaban a dar los primeros pasos en su relación sentimental. Ya solo quedan menos de dos meses para que podamos ver a ambas familias disfrutando de ese enlace matrimonial que sigue y seguirá dando de qué hablar.