Carmen Martínez Bordiu reaparece en Madrid y deja entrever que ha roto su relación con Tim McKeague

MADRID, 1 (CHANCE)

Hace casi cuatro años, en el verano de 2019, Carmen Martínez-Bordiu decidió retirarse de la vida pública, abandonar Madrid e instalarse en la costa portuguesa junto a su pareja, el neozenlandés Tim McKeague. Feliz en su refugio de Cascais, y llevando la existencia tranquila y prácticamente anónima con la que siempre soñó, con contadas las ocasiones en las que se ha dejado ver últimamente.

La última durante la fiesta del 80 cumpleaños de la princesa Ira de Fürstenberg celebrada en el palacio de Liria el pasado mes de octubre, donde coincidió con grandes amigos como Isabel Preysler, Jaime de Marichalar o Hubertus de Hohenlohe. Siete meses después, la duquesa de Franco ha regresado a Madrid y ha reaparecido en Las Ventas.

Aprovechando su visita a nuestro país para visitar a su hijo Luis Alfonso de Borbón y a sus nietos -algo que hace a menudo, aunque no trascienda a los medios de comunicación- Carmen ha asistido a una de las corridas de la Feria de San Isidro con una amiga y su hijo, con los que se mostró de lo más sonriente y encantada durante toda la jornada.

Fabulosa a sus 72 años, la socialité apostó por la sencillez con un favorecedor conjunto formando por pantalones estampados en tonos negros, blancos y naranjas, camisa blanca y blazer en color crudo, que complementó con alpargatas de cuña también en crema y maxi bolso acolchado a juego.

"Estoy muy bien gracias" ha asegurado a su salida de la plaza, agradeciendo la cariñosa bienvenida de la prensa cada vez que regresa a Madrid. Muy sincera reconocido que en Portugal le va "mejor" la vida que en España porque "estoy más tranquila" y divertida ha confesado que "la verdad" es que no echa de menos a la prensa en esta etapa de su vida marcada por la discreción más absoluta: "Estoy encantada" ha revelado.

No han sido las únicas declaraciones de Carmen que, misteriosa, ha dejado entrever que podría haber roto con su novio. Y es que cuando le hemos preguntado si continúa enamorada se ha ido por la tanjente y, afirmando que "no, lo que estoy tranquila" ha evitado confirmar o desmentir el fin de su historia de amor con Tim McKeague. "Nunca me he casado ultimamente" ha respondido a la pregunta de si vuelve a ser una mujer soltera, ¿revelando así su ruptura?

En pareja o no, lo que la duquesa de Franco tiene bastante claro es que por el momento no volverá a vivir en España: "Me gusta Portugal. España me ha dado mucho pero en Portugal me dejan tranquila".