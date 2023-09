Carmen Martínez-Bordiú pide a la prensa que la dejen en paz tras su reencuentro con 'El Chatarrero'

MADRID, 26 (CHANCE)

Desde que decidió retirarse de la vida pública y mudarse a la localidad portuguesa de Cascais en 2019, Carmen Martínez-Bordiú solo regresa a España si hay un motivo 'de peso' para ello; pasar unos días con su hijo Luis Alfonso de Borbón y sus nietos -a los que está muy unida-, disfrutar de alguna de las corridas de la Feria de San Isidro a las que es muy aficionada, o asistir a algún evento especial.

Y en esta ocasión su presencia en nuestro país se debe a la boda de su sobrino Daniel Martínez-Bordiu -hijo de su hermano Cristóbal y de José Toledo- que se ha celebrado este fin de semana y que la duquesa de Franco no se ha querido perder, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas del enlace.

No es lo único que ha hecho durante su visita a Madrid, ya que Carmen ha aprovechado la ocasión para reencontrarse con su ex, Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' e ir con él a Las Ventas. La expareja, que mantuvo una relación entre 2012 y 2014, siguen teniendo una gran amistad y han vuelto a presumir de ella dejándose ver de lo más cómplices en los toros.

Según ha revelado la periodista Beatriz Cortázar, el empresario le habría propuesto a su ex 'echarse juntos una siesta' pero Carmen, con gran sentido del humor, le habría dicho que 'nada de siesta': 'eres mi amigo, te quiero mucho y sé que no vas a cambiar'.

Una 'cita' de amigos sobre la que le hemos preguntado a la nieta de Franco, que ha estallado -eso sí, sin perder la sonrisa ni la educación- contra las cámaras, confirmando que la presión mediática es el motivo por el que vive en Portugal y no en España a pesar de su reciente ruptura con Tim McKeague.

"Buenas tardes. No os molestéis porque no voy a contestar absolutamente a nada. Lo siento por vosotros pero nada. Me voy mañana por la mañana muy temprano porque precisamente esto es una de las cosas que me horrorizan de España" se ha lamentado, asegurando que aunque la prensa la trata "con respeto" lo único que quiere es "que me dejéis en paz". "Es lo único que pido. Poder hacer una vida como una persona normal sin que me estéis dando la lata" ha rogado.

Esquiva, Carmen se ha mostrado muy tajante con las preguntas relacionadas con su encuentro con Luis Miguel 'El Chatarrero', dejando claro que "me gusta hacer mi vida y no me gusta dar explicaciones de nada". "Bueno, ya no os voy a decir nada más. Os he dicho lo que os tenía que decir y ya está. Buenas tardes" ha zanjado, insistiendo en que no quiere saber nada de la prensa: "Que no os voy a decir nada, que me dejéis en paz por favor".