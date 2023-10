Carmen Lomana no tiene dudas sobre cómo será Ágatha Ruiz de la Prada como abuela

MADRID, 21 (CHANCE)

La semana pasada nos enteramos de que Ágatha Ruiz de la Prada va a saborear más pronto de lo que pensaba su faceta como abuela ya que su hijo Tristán Ramírez está esperando su primer bebé. Una noticia que llena de felicidad a la diseñadora y que no ha ocultado más ante las cámaras.

Esta semana, Europa Press ha podido hablar con Carmen Lomana y le hemos preguntado por esta noticia. Tras meses distanciadas, la Socialité no ha dudado en mostrar su feliz al saber que va a ser abuela: "Ágatha va a tener un nieto, ya lo sé. Y yo estoy encantada porque a Tristán lo adoro".

Además, Lomana reconoce que Tristán "va a ser un padre maravilloso y estoy segura que Ágatha va a ser una abuela fantástica también" y además, lanzaba una reflexión ante los micrófonos: "Habrá que ver cómo los lleva".

En cuanto a cómo se encuentra ella tras el asalto en su casa, nos confesaba que "muy asustada todavía pero se irá pasando. Sobre todo, es que no duermo, se me vienen las imágenes a la cabeza, oigo ruidos, esas cosas que te quedan, flecos, que se irán pasando".

Muy esperanzada con el trabajo que está haciendo la policía judicial, Carmen nos desvelaba que tiene fe ciega en que atrapen a los ladrones: "Yo he sido una de ellas pero ha habido más gente por la zona que a la misma hora, tenían ya una forma de actuar. Entonces, creo que seguramente terminarán sabiendo".

La Socialité ha tomado medidas para evitar que vuelvan a entrar en su vivienda: "Bueno, mi casa es un búnker, querido. Llevan una semana poniendo de todo. Yo digo: ¿Esto qué es? No os podéis imaginar. No se os ocurra entrar porque hay fuegos artificiales" y aseguraba que "estoy preparada, como entren otra vez se van a enterar, yo ya me defiendo".

Al preguntarle si está en una buena situación de pareja, se hacía el silencio y luego nos aseguraba que siempre tiene amor en su vida: "Nunca me ha faltado, lo que pasa es que hay veces que quieres un poco estar en barbecho, tranquilo". Lo que sí que nos dejaba claro es que descarta volver a compartir piso con un hombre salvo casos muy concretos: "No, no. Tendría que ser un enamoramiento total, que cada vez es más difícil. Tendría que mi vida ser mucho más feliz, alegre".

Por último, Carmen se mostraba de lo más feliz tras la operación que sufrió y que acabó dando negativo a cáncer: "Yo estoy muy bien. Me tengo que hacer revisiones pero estoy muy bien. Mira, nada. Y me levantaron todo. No se nota".